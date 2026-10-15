158cm朴寶英親授10個顯高穿搭公式　「高腰+同色系」視覺瞬間拉長

從《大力女子都奉順》到《未知的首爾》，朴寶英一直給人甜美、清新的形象，而早前憑藉在《未知的首爾》出色演技，首度拿下「2026百想藝術大賞」視后，再度掀起話題。也讓外界再次注意到她多年來穩定累積的魅力。



朴寶英158公分，小隻女穿搭天花板必學

不只是戲劇作品受到討論，朴寶英私下的穿搭風格同樣擁有超高參考價值。身高僅158公分的她，是演藝圈內著名的「小隻女代表」，但她並沒有一味追求浮誇流行，而是透過比例、配色與單品選擇，打造出介於少女感與輕熟感之間的自然氛圍。

尤其對小隻女來說，朴寶英的私服幾乎就是「顯高教科書」！不需要過度堆疊，也能穿出清爽、溫柔又耐看的時髦感。以下就從她近期最具代表性的「10套春夏私服造型」，一起拆解那些看似簡單、其實非常實用的穿搭技巧吧！

150公分穿搭救星！朴寶英「10個顯高技巧」打造少女感比例（點擊放大瀏覽）👇👇👇

朴寶英10套顯高私服穿搭（IG@boyoung0212_official；01製圖）

+ 15

1. 全丹寧裝＋高腰剪裁，穿出不費力的個性氣場

朴寶英的這張穿搭照，簡直是「視覺詐欺」的最高境界！明明是可愛的158公分，卻靠著「全丹寧」穿法，穿出逆天比例。小隻女快筆記！這種同色階、同材質的組合能模糊身材斷點，讓視覺直接從頭延伸到腳，整個人看起來就像自帶拉長濾鏡；再利用高腰剪裁拉長「比例」，以及蹬上一雙厚底皮鞋收尾，重心一拉高，即便不穿高跟鞋也能氣場全開，完全是高段位顯高示範啊！

2. 細肩帶短版上衣＋高腰寬褲：拉長比例的鎖骨顯瘦

對於158公分的女孩來說，露出纖細的鎖骨和雙臂就是自然地顯瘦法。朴寶英聰明地選了細肩帶蕾絲上衣，大面積露出肩頸線條，讓整個人輕盈又精神！最神的是，這件上衣還是微短版設計，搭上那條刷色好看的淺藍寬褲，其「高腰線」的視覺，也讓腿長直接多出5公分，完美示範「小隻女的逆襲比例」！

3. 透膚背心疊穿果綠T恤，用層次感打造輕盈比例

朴寶英的這套穿搭，巧妙運用透膚蕾絲背心疊搭在果綠色T-Shirt外，不只替整體造型增添輕盈層次，也成功化解單件上衣容易帶來的厚重感。對150公分左右的小隻女來說，這種帶有透視感的疊穿技巧特別顯比例，能讓上半身看起來更靈巧、不壓身高，同時避免被長褲份量感「吃掉」比例。再加上清新的果綠色調與蕾絲細節交織出的森林系氛圍，整體既空靈又有少女感，也再次證明層次穿搭從來不是高個子的專利。

4. 全黑造型＋棒球帽提氣場，同色系延伸視覺

朴寶英聰明地運用了All Black同色系法則，讓視覺從頭到腳一氣呵成，沒有任何截斷感，整個人瞬間在視覺上被拉長了。更絕的是她選擇了高腰寬褲，並把黑色上衣乾淨地紮進去，將腰線提到最高點。再戴上黑色棒球帽，除了增強整體感，還能不經意地把重心往上提。最後用卡其色托特包和淺色鞋尖打破沉悶，為這身酷帥穿搭增添了層次感。這哪裡像是158公分？這氣場和比例，根本就是超模等級的「視覺欺騙」！

5. 高腰短褲＋厚底樂福鞋，延伸腿部比例的學院感穿搭

朴寶英再次示範了「小隻女也能輕鬆穿出修長比例」的關鍵。她利用高腰打褶短褲巧妙拉高腰線，搭配落在膝蓋上方的長度設計，大面積露出腿部線條，讓視覺重心自然上移，雙腿比例也因此被大幅延伸。再加上一雙厚底樂福鞋點綴，不只悄悄增加身高感，也讓整體輪廓看起來更加俐落修長，在學院感與青春活力之間取得恰到好處的平衡。

6. 短版T＋刷色牛仔褲，上短下長打造加州復古少女感

這套穿搭簡直是「美式復古少女」的完美範本，活力感都要溢出螢幕了！朴寶英聰明地用了小隻女必學的「上短、下長」黃金公式，短版白T輕微露出一截腰部肌膚，不僅顯得俏皮，更讓視覺腰線往上拉。下半身搭配刷色寬版牛仔褲，營造出一種「天生長腿」的鬆弛感。最後再戴上一頂黑色棒球帽和墨鏡，讓整個人看起來就像是剛從加州校園走出來的大學生，不僅減齡滿分，更把158公分的嬌小身材穿出了178公分的潮酷氣場，小隻女們絕對要直接複製貼上！

7. 超大西裝外套＋超短熱褲，下身失蹤與明確腰線打造俐落顯高

朴寶英這套造型，完美示範小隻女也能把寬鬆西裝穿得俐落又顯高。利用過臀的格紋西裝外套搭配超短熱褲，巧妙營造「下半身失蹤」的視覺效果，雙腿比例瞬間被拉長。內搭，則選擇挺括白襯衫，並透過腰帶明確勾勒腰線，即使穿上寬鬆版型，也不會顯得鬆垮壓身高。整體在幹練率性之中又帶點叛逆時髦感，也再次證明只要掌握露腿與腰線兩大關鍵，嬌小身材同樣能把西裝造型穿得高級又有氣場。

8. 工裝襯衫＋合身內搭，打造層次與比例的顯高公式

朴寶英聰明地利用「內緊外鬆」的穿搭技巧，在合身內搭外罩上一件軍綠色工裝襯衫，不只讓整體層次更豐富，也能巧妙修飾身形線條，營造出率性又自然的鬆弛感。對小隻女來說，這類帶有挺度的外搭單品其實非常加分，因為適度寬鬆能讓身形看起來更纖細，但只要內搭維持合身、並露出腰線或腿部比例，就不容易被外衣「吃掉身高」。尤其工裝襯衫自帶俐落感，搭配短版下身或高腰單品時，還能進一步拉長腿部視覺，穿出隨性卻不顯拖沓的顯高效果喔〜

9. 運動衛衣，率性街頭保有輕盈感

朴寶英這套造型完美詮釋了潮流運動風的精髓，看似隨性，卻處處藏著顯高與修飾比例的小心機。她選擇Oversize運動風衛衣作為主角，利用寬鬆輪廓營造自然鬆弛感。頭上的黑白配色針織Celine漁夫帽，則成為整體亮點，不只呼應衣服色調，更巧妙把視覺重心往上拉，對小隻女來說特別有顯高效果。再加上微微捲起袖口露出手腕，讓整體在率性街頭感之中，依然保有輕盈感。

10. 露膚、高腰與比例反差打造度假感顯高穿搭

這套堪稱「海島度假風」的顯高示範。朴寶英以貼身灰色削肩背心打底，利用緊身剪裁勾勒出俐落的上半身線條，整體看起來輕盈又精緻。下半身則選擇高腰寬褲，並透過高腰繫帶褲帶出腰線，即使沒有高跟鞋加持，也能拉長腿部比例、延伸整體身形。

最畫龍點睛的是那只超大白色編織包，藉由強烈的尺寸反差，反襯出身形的嬌小纖細，同時也替整體注入濃厚的度假隨性感與氛圍感。透過「露膚＋高腰＋配件比例反差」三個關鍵技巧，成功把158公分穿出高級又修長的視覺效果，對小隻女來說，確實是一套很值得直接複製的度假穿搭公式。

朴寶英158cm小隻女顯高穿搭常見問答

Q1：小隻女如何穿出「視覺詐欺」的好比例？ A1：朴寶英示範了最核心的技巧，在於「模糊斷點」與「確立腰線」。透過同色系（All Black或全丹寧）的組合，讓視覺從頭到腳一氣呵成，避免身體線條被截斷；再搭配高腰剪裁的上衣紮法，讓「腰在哪，腿就在哪」的邏輯極大化，即便身高僅158cm也能穿出超模般的視覺效果。 Q2：除了穿高跟鞋，小隻女還有哪些「實體增高」的單品推薦？ A2：在朴寶英的私服中，厚底樂福鞋與厚底運動鞋，是出現頻率最高的單品。相較於高跟鞋的正式感，厚底鞋能無痛增加3到5公分高度，同時維持鬆弛隨性的氛圍。此外，棒球帽也是一項顯高神器，透過頭頂配件將視覺重心自然上提，讓人看起來更有精神且高挑。 Q3：150到160公分的女生適合「多層次穿搭」嗎？會不會壓身高？ A3：只要掌握「輕盈感」就不會！朴寶英常用透膚蕾絲背心疊穿在T-Shirt外，或利用短版外掛工裝襯衫，打造內緊、外鬆的層次。關鍵在於利用材質的透視感或長短落差來標示出「中心比例」，讓上半身看起來豐富而不厚重，反而能引導視線向上移動，化解被衣服淹沒的危機。 Q4：夏天想靠「露腿」顯高，有哪些穿搭公式可以照抄？ A4：最強公式為「短版上衣＋高腰短裙（褲）＋厚底鞋」。朴寶英常穿天藍色或亮色系短版上衣來鎖定高重心，下半身則選擇落在膝蓋上方的打褶短裙或短褲。透過大面積露出腿部線條，並將腰位提到最高，能讓腿部比例在視覺上無限期續約，輕鬆打造出「美式復古少女」的修長氣場。

相關文章：Somi全昭彌人間芭比穿搭超有魅力 快來學5大甜酷風時尚造型要點（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 18

延伸閱讀：

小隻女穿搭6技巧！學蔡依林、王心凌這樣穿，瞬間長高10公分

趙露思顯高穿搭5技巧：高腰線、露鎖骨...讓小隻女從160瞬間170

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】