小個子女生顯瘦顯高夏天穿搭　4款「上短下長」塑造腿長腰細比例

每天出門前再選穿搭的時候，大家最在意哪些搭配重點呢？除了著重流行性、色彩搭配巧思、配件細節之外，選擇合適自己身形的服飾剪裁，不僅可製造理想比例，同時讓造型完整度更高，但如果想顯瘦又顯高的話，其實還有一個不能錯過的穿衣秘訣，答案就是「上短下長」。



顧名思義以短版設計上衣為主，下身則加上長褲或長裙混合，提高腰線的方式，便能打造視覺瘦感，且適用於任何身材，也很推薦給小個子女生，尤其日本女生也超愛此搭配技巧，以下總整理4套上短下長衣著公式，一起透過不同單品組合，讓夏末初秋時刻，快速點亮搶眼聚焦的日系印象。

4款日本小個子女生最愛的身材顯瘦顯高「上短下長」搭配造型

4款「上短下長」顯瘦顯高穿搭（01製圖）

LOOK 01. 短版背心+休閒西裝褲

適合夏季穿著的乾爽針織面料，結合寬圓領設計，能修飾肩膀與脖子的纖細感受，運用短版背心與休閒西裝褲加乘，營造率性兼具的質感氛圍，當進入換季時，只要換上帶點秋天的羽毛流蘇背心，便可製造同樣的衣著效果。

LOOK 02. TEE+弧型長褲

大家衣櫃裏一定都有的素色 TEE ，向來是懶得想搭配不可或缺的必備，還在覺得 TEE 穿起來修身度不佳嗎？不妨嘗試跟著日本女生，將上衣內紮後，選搭弧型長褲混合，再腰間繫上皮帶或絲巾的造型細節心機，讓你瞬間顯瘦又時髦。

LOOK 03. 馬甲細肩帶背心+短袖上衣+直筒長褲

以馬甲細肩帶背心、短袖上衣、直筒長褲為穿衣組合，內短外長混搭技巧，可讓上半身輕鬆藏肉，而落地直筒褲也有增加腿長的視覺，推薦加上高跟涼鞋或短靴，使身形更加凸顯理想瘦度。

LOOK 04. 荷葉上衣+長裙

平常久坐懶得運動，或者吃太飽的時候，導致小肚肚不小心跑出來嗎？此時可以參考快速修身的聰明單品「荷葉上衣」，衣襬荷葉邊剪裁，融入抽皺、細褶等，巧妙將腰部製造收縮感，下身以 A 字、傘狀長裙為搭配，整體看起來立即-5kg 。

掌握「上短下長」穿搭秘訣輕鬆顯瘦

以上推薦4套日本女生最愛顯瘦穿搭公式，每套都是利用上短下長的衣著方法，只要更換不同單品，便能傳達多變且不一樣的造型樣貌，不僅能打造纖細感受之外，同時讓造型增添令人為之一亮的日系時髦焦點。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】