穿搭｜胸針風潮回歸　推4類流行款式+5種戴法　最值得入手6款精品

根據Pinterest最新發布的趨勢預測，「胸針」的全球搜尋量，直接狂飆了110%！從Chanel、Dior到近幾季紅透半邊天的Miu Miu、Celine......等秀上，再到國內外明星的紅毯與日常街拍，胸針早就搖身一變，成為懂穿的人彰顯極繁主義與個人特質的「開掛神器」。



但如果讀者們還以為現在戴胸針，要像以前一樣中規中矩、對稱地別在西裝左胸口，那可就太低估現代人的玩心囉~

Pinterest最新趨勢是「胸針」，推4類流行款式+5種戴法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這一季，大家都在瘋什麼款式的胸針？

這波回歸的「胸針風潮」，核心靈魂就在於打破框架、無性別限制，而且越不按牌理出牌越時髦。這股曾經被貼上「過於正式」、「老氣」標籤的胸針風潮，今年真的以一種極度高調、甚至帶點叛逆的姿態，全面攻佔了珠寶及時尚圈。在我看來，現在最值得入手的胸針風格主要分成了4大派別！

派別1. 古董傳家寶風

受到復古文藝與慢生活美學的渲染，那些帶有巴洛克不規則珍珠、復古做舊金屬或溫潤琺瑯質感的中古胸針...大受歡迎。它們不只是裝飾，更像是一件帶著時光故事的藝術品。

派別2. 超現實自然主義

像Chanel秀場上那些充滿神秘感的星象或數字，或是Boucheron、Tiffany及Van Cleef & Arpels靈動的魚，以及各式彩蝶、昆蟲或大自然植物、花朵...在胸前栩栩如生，為再普通不過的穿搭注入極具張力的戲劇效果。

派別3. 極繁主義疊戴

今年流行的胸針配戴的主要趨勢之一，就是不要只孤零零地別一款，要將不同大小、材質、甚至風格迥異的胸針「成簇」地別在一起，營造出像皇家勳章般的強烈存在感，走在路上真的讓人想不注意都難。

派別4. 極簡純淨派

但如果讀者們，對上述提到的極繁主義、動植物風有點卻步，沒關係，這股胸針風潮裡，同樣留給了「極簡控」一席之地。所謂的極簡純淨派胸針，就是用最乾淨的線條，講最高級的故事。它們通常沒有小鑽的點綴，也沒有複雜的色彩，多以流線型的拋光金屬、霧面銀、或是幾何線條呈現，甚至帶有一點北歐當代藝術或現代建築的冰冷雕塑感。

除了別胸前，還可以放在哪裡？

要玩轉這股風潮，最精華的秘訣就在於「解構位置」。編輯我在此分享下列5個打破常規、非常推薦大家嘗試下列的當代穿搭戴法。

別法1. 襯衫領口與口袋

把寬鬆的Oversize襯衫扣子扣到最上面，別在領尖或前胸口袋上。這種帶點精緻知性的穿法，能一秒把幾百塊的基礎款穿出精品的高級感。

別法2. 鞋履與襪子

這絕對是最叛逆、最玩味的戴法。試著把胸針夾在鞋面、短靴邊緣，甚至別在堆堆襪或蕾絲襪的抓縐處。那種不經意展現的巴黎街頭童趣感與Y2K少女感，真的時髦得無可救藥。

別法3. 包包與帽子

如果你捨不得動衣服，那就對配件下手吧！把大尺寸的胸針別在素色包、棒球帽、貝雷帽或帆布袋上。這比買千篇一律的包包吊飾更高級，還能保證在街上絕對不撞包。

別法4. 腰線與服裝結構固定

把胸針當作功能性工具，代替皮帶或鈕扣，別在大衣側腰上，創造收腰廓形，或者用來固定斜披在肩上的大圍巾，就能營造出非常法式的優雅垂墜感。

別法5. 領帶與寬大衛衣

這波風潮完全打破了性別限制。男生穿高領毛衣、甚至是粗獷的連帽衛衣和領帶時，隨手別上一枚華麗的胸針，這種街頭風與高級感的碰撞，帥氣度直接拉滿。

避坑指南，如何愛漂亮又不毀了衣服？

身為胸針愛好者，我不得不提醒大家一個現實問題「針頭容易在細軟織物上留下孔洞」。因此，在日常搭配時，我強烈建議優先選擇材質筆挺、緊實的衣物，像是丹寧牛仔、皮革、厚呢大衣或西裝面料等，這些面料基本上可以完美隱藏針孔。如果今天非要搭配絲質、薄紗等嬌貴衣物，記得在衣服內側墊一小塊化妝棉或厚布再別過去，增加支撐力；或者，乾脆直接改用強力磁吸式的胸針，既不傷衣料又能隨心變換位置。

精品胸針推薦Top 6（點擊放大瀏覽）▼▼▼

精品胸針推薦Top 6（01製圖）

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說到底，這波胸針風潮最迷人的地方，就在於它喚醒了我們「萬物皆可裝飾」的叛逆心與創造力。時尚本來就沒有標準答案，越敢玩，就越時髦。不過，面對市場上琳瑯滿目的選擇，到底第一款該買哪種？要怎麼挑才能兼顧「百搭」與「時髦氣場」？

為了幫大家省去踩雷的時間，我翻遍了各大品牌，幫大家精選了6款今年最值得入手的精品寶藏胸針。從極致奢華的秀場同款、質感滿分的復古款，到性價比極高、小資女盲買也不出錯的設計師品牌，這張「必收胸針盤點清單」，絕對有一款能寫上你的名字。趕快往下滑，看看哪一款最擊中你吧！

1. Boucheron「Serpent Bohème」18K黃金縞瑪瑙胸針

精美的「 Serpent Bohème 」系列胸針，金與黑的撞色設計大膽而摩登，彷彿一顆在夜空中閃耀的星辰。不需多餘修飾，僅憑那俐落的剪裁與獨特的幾何美感，便能輕鬆駕馭各種場合，完美展現配戴者的率性與品味，無疑是點亮造型的點睛之筆。

Boucheron「Serpent Bohème」，$142,500



2. Chaumet「Abeille」18K白金鑲藍寶石及鑽石蜜蜂胸針

我們彷彿走進了法式莊園，栩栩如生的Chaumet「Abeille」蜜蜂胸針，白金鑲嵌無數美鑽，如露珠般閃耀奪目，而點綴其間的藍寶石則賦予其深邃靈動的氣質，猶如捕捉到大自然最美麗的瞬間，優雅與活力並存，讓人難以移開目光。

Chaumet「Abeille」，$208,000



3. Cartier「Grain de Café」18K黃金鑲鑽咖啡豆胸針

將平凡化為不凡，Cartier以18K黃金雕琢出咖啡豆的優雅曲線，鑽石的點綴更顯耀眼奪目。別具一格的安全別針設計，不僅增添了一抹隨性桀驁的氣息，更賦予了它多樣的配戴方式，可別於領口、圍巾或包款上，展現出不經意的時髦感，完美詮釋了低調奢華的真諦。

Cartier「Grain de Café」，$59,500



4. Van Cleef & Arpels「Lucky Animals Turtle」18K黃金鑲孔雀石烏龜胸針

以豐富的綠色孔雀石紋路與珍珠母貝精細鑲嵌，金屬絲網如編織般細膩。它不僅是優雅的象徵，更是一份隨身守護的幸運符，捕捉了自然界靈動的小精靈，為服飾增添一份低調而精緻的奢華感，是懂得品味生活細節人士的絕佳選擇。

Van Cleef & Arpels「Lucky Animals Turtle」，$68,000



5. Georg Jensen「Offspring」大款純銀胸針

這款胸針是用純銀打造的，流暢的環型線條帶著一點雕塑感，隨手別在衣服上就很吸睛。它是來自Georg Jensen的品牌老搭檔—珠寶設計師Jacqueline Rabun的作品，造型拿捏得非常精緻。不過穿比較纖細、怕鉤紗的面料時，建議還是先避開比較好喔！

Georg Jensen「Offspring」，NTD16,200（約$4000）



6. Mikimoto「Olive」純銀鑲飾珍珠及橄欖石胸針

Mikimoto將橄欖枝編織成優雅的花環，以細膩的純銀工藝刻畫出葉脈的生機。溫潤柔美的日本Akoya阿古屋珍珠，與清透澄淨的橄欖石交織錯落，彷彿微風拂過枝頭結出的豐碩果實，為秋冬厚重的衣料點綴出一抹清新優雅的自然氣息。

Mikimoto「Olive」，NTD28,000（約$7000）



胸針穿搭、保養與選購一次看

Q1：今年「胸針」流行嗎？有哪些胸針趨勢？ A1：2026 年，「胸針」重新成為時尚配件焦點，從Pinterest最新趨勢預測到精品秀場都能看到胸針的回歸。現在流行的胸針穿搭，不再侷限於傳統的的胸前搭法，而是以「打破框架」為核心，主要可分為「古董傳家寶風」、「超現實自然主義」、「極繁主義疊戴」，以及「極簡純淨派」...等四大風格。 Q2：胸針除了別在胸前，還可以怎麼搭配？ A2： 胸針的配戴位置，可以更有創意，例如，別在襯衫領口、口袋、鞋面、包包與或帽子...等，也可以利用胸針固定腰線、大衣或圍巾；男生的話，則能搭配領帶、高領毛衣或寬大衛衣。想讓胸針更符合現代潮流，重點就是「不要拘泥於傳統的胸前位置」。 Q3：胸針怎麼戴才不會顯老氣？ A3：想避免胸針看起來老氣，可以從「位置、數量與風格」三方面改變。除了避開過於制式的單一胸前配戴，也可以嘗試不同位置，或將大小、材質及風格不同的胸針疊戴；在款式上，則可選擇幾何金屬、自然生物、復古做舊或極簡雕塑感設計，讓胸針成為造型亮點。 Q4：胸針適合別在哪些衣服上？怎麼避免胸針傷害衣料？ A4：胸針比較適合搭配丹寧、皮革、厚呢大衣或西裝...等較挺、較緊實的面料，能降低針孔明顯或衣料受損的問題。若要搭配絲質、薄紗...等細緻面料，建議可以在衣服內側增加一小塊化妝棉或厚布支撐，也可以選擇磁吸式胸針，減少針頭直接穿過布料的情況。 Q5：精品胸針推薦有哪些？2026年值得入手哪些款式？ A5：此次精選6款精品胸針，包括Boucheron「Serpent Bohème」18K黃金縞瑪瑙胸針、Chaumet「Abeille」蜜蜂胸針、Cartier「Grain de Café」咖啡豆胸針、Van Cleef & Arpels「Lucky Animals」烏龜胸針、Georg Jensen「Offspring」純銀胸針，以及Mikimoto「Olive」珍珠與橄欖石胸針，從奢華珠寶到相對容易入門的設計皆有涵蓋。

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