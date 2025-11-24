提升戀愛運的7種「招桃花首飾寶石」　6款入門手鏈推薦助攻好姻緣

愛情有時候像是一場不期而遇的春雨，來得輕柔又難以預測。除了自身魅力的養成，不少人相信，某些色彩與寶石蘊藏著吸引緣份的能量，能悄悄為感情開啟新篇章。



這次，我們先帶你認識「招桃花珠寶」與能助攻戀愛運的寶石，再精選6款設計精緻、價格相對親民的精品手鍊，讓你佩戴時不僅時髦，也多一份愛情好運。

招桃花珠寶7種介紹，6款入門手鍊推薦（Bvlgari官網；01製圖）

助攻戀愛運的7種招桃花珠寶👇👇👇

+ 15

甚麼是招桃花珠寶

「招桃花珠寶」指的是結合愛情象徵色彩與能量寶石的飾品，透過設計與材質的巧妙搭配，為佩戴者注入浪漫氛圍與積極的情感能量。常見的色調以粉色、紅色與溫潤的玫瑰金為主，並融入具有愛情寓意的材質，如粉晶、粉紅藍寶石、玫瑰石榴石、紅玉髓等。這類珠寶除了視覺上散發柔美與喜氣，更被認為能啟動心輪、平衡情感能量場，並且增強人際吸引力，讓你在日常生活中更容易吸引良緣、捕捉心動瞬間。

招桃花寶石有哪些

①粉晶

被譽為「愛情之石」，能溫柔地打開心輪，增強同理心與柔和氣場，讓你在人群中散發自然親和力



②粉紅藍寶石

代表真摯、浪漫與忠誠，適合希望穩定發展感情、追求長久關係的人



③玫瑰石榴石

深紅色澤如同濃烈愛意，能激發熱情與情感連結，為感情注入新鮮火花



④紅玉髓

溫暖而濃郁的紅色象徵活力與自信，能釋放內在魅力，吸引與你頻率契合的對象



⑤紅琺瑯

鮮明亮澤的色彩充滿喜氣與活力，不僅讓造型更突出，也被視為能強化積極能量的元素



⑥18K玫瑰金

色調溫潤高雅，與粉色或紅色寶石相得益彰，強化浪漫氛圍與溫暖能量



⑦紅絲線

在東方文化中象徵「月老紅線」，寓意命定緣份與相守相連，傳遞祝福與守護



招桃花精品入門手鍊推薦6款👇👇👇

+ 13

既然已經了解了招桃花珠寶的魅力與不同寶石的能量特質，接下來就讓我們實際看看有哪些值得入手的精品手鍊。以下6款不僅設計各具特色，材質上也巧妙融入粉晶、紅玉髓、玫瑰金等元素，讓你在日常佩戴中低調增添愛情運，同時為整體造型注入精緻與亮點。

1. Hermès

以亮眼紅色 Chamkila 山羊皮環繞腕間，Hermès 的 Pop H Double Tour 手環將標誌性漆面金屬「H字環」與皮革融合，簡潔俐落又充滿品牌辨識度。雙圈設計纏繞如擁抱，呼應愛情的緊密連結；鮮紅色調不僅搶眼，還象徵熱情與幸運，對想催旺戀愛運的你是一款既時髦又實用的選擇。

Hermès Pop H Double Tour 手環



2. Cartier

1938年的經典款式在 Cartier 的巧手下重現，Cartier d’Amour 手鍊以18K玫瑰金包裹一顆0.17克拉粉紅藍寶石，外圈鋪鑲鑽石讓寶石的柔粉色澤更顯浪漫。粉紅藍寶石被視為能激發溫柔能量、促進戀愛運的寶石，搭配細緻圓潤的造型，讓這款手鍊不僅是情感的象徵，更是日常穿搭中最動人的小心思。

Cartier d’Amour 手鍊，$8,050



3. Van Cleef & Arpels

以四葉草為靈感的 Alhambra 系列，早已是幸運與愛情的代名詞。這款 Sweet Alhambra 手鍊以18K玫瑰金搭配紅玉髓，溫潤的紅色象徵愛情與生命力，金色圓珠飾邊為經典設計添上細膩質感。紅玉髓被視為能增強自信與吸引力的寶石，讓你在愛情路上更有勇氣去主動出擊。

Van Cleef & Arpels Alhambra 系列手鍊，$12,900



4. Chaumet

結合18K玫瑰金、18K白金與鑽石，Chaumet 的 Liens Évidence 手鍊以紅色絲線貫穿，象徵兩人命運緊緊相扣。幾何設計簡約大方，卻蘊含深刻寓意：連結、守護與承諾。紅色絲線在東方文化中是「月老紅線」的象徵，為這款手鍊增添一份浪漫的文化巧思，成為情感與美學兼具的日常配飾。

Chaumet Liens Évidence 手鍊，$14,300



5. Bvlgari

靈感來自羅馬「卡拉卡拉浴場」的扇形馬賽克，Bvlgari 的 Divas’Dream 手鍊以18K玫瑰金搭配紅玉髓吊墜，展現義大利式的柔美曲線與性感弧度。紅玉髓的深紅色調不僅雍容華貴，也象徵愛情能量的源源不絕，是一款能讓你在約會中散發自信與魅力的浪漫之選。

Bvlgari Divas’Dream 手鍊，$42,600



6. Boucheron

Boucheron 的經典 Serpent Bohème 系列，以鑲嵌玫瑰石榴石的水滴造型象徵蛇首，寓意守護與智慧。玫瑰石榴石的酒紅色澤如同愛情中濃烈的情感，能喚醒熱情與浪漫氛圍。精緻的鏈條與立體鑲座設計，使這款手鍊既優雅又具個性，適合在戀愛中的你低調展露心意。

Boucheron Serpent Bohème 系列手鍊，$19,200



「招桃花珠寶」常見問與答

Q1：招桃花珠寶需要天天戴才有效嗎？

A1：不一定要天天佩戴，但若想讓能量場穩定，建議在重要場合、約會或需要社交互動的日子佩戴。持續接觸能量寶石有助於心境調整，也能讓自己時刻保持最佳狀態。



Q2：招桃花寶石需要特別淨化或保養嗎？

A2：是的。天然寶石會吸收周遭能量，建議定期放在月光下照射進行淨化；金屬部份則可用軟布輕拭，避免接觸化學藥劑。琺瑯和絲線材質需遠離高溫與潮濕，以免變色或損壞。



Q3：可以同時佩戴多種招桃花寶石嗎？

A3：可以，而且效果可能加乘。例如粉晶與紅玉髓的組合能兼顧溫柔氣質與自信能量；搭配18K玫瑰金或紅色絲線，更能強化愛情運的視覺與象徵力量。不過建議搭配時顏色與風格協調，才能兼顧能量與時尚感。



同場加映：6招家中招桃花風水擺放 切忌擺乾燥花 臥室擺「這1物」快速脫單（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

延伸閱讀：

防小人尾戒怎麼戴最有效？BLACKPINK Lisa這樣戴：加碼5款一萬初精品戒指推薦

開運水晶怎麼挑？6種顏色功效大不同：黃水晶招財、粉水晶招桃花，定期「這樣做」才能真正帶來好運氣

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】