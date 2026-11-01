44歲孫藝珍靠牛仔褲減齡？揭6大必學顯瘦穿搭公式　配白色更清爽

孫藝珍凍齡女神的封號毋庸置疑，早前她為主演的Netflix全新韓劇《挑情醜聞》跑宣傳，宛如少女的狀態再次成為鎂光燈的焦點。



如今44歲的她不只嫁為人妻，更與老公玄彬育有一子，但她似乎仍在與歲月逆行。我們發現她的「牛仔褲造型」也是所有人必須拜讀的減齡穿搭教科書，因此本篇我們特別精選了她的6個牛仔褲造型，為大家的日常穿搭技巧增添造型靈感！

6公式看孫藝珍牛仔褲減齡穿搭！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

孫藝珍6大牛仔褲減齡穿搭（IG@yejinhand；01製圖）

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1. 白襯衫＋小白鞋

首先第一套就是OL們最容易複製的牛仔褲造型。孫藝珍以乾淨白襯衫搭配深色牛仔褲，上半身的明亮色彩能提亮氣色，讓整體精神、活力且富有朝氣，下半身則利用深色丹寧維持沉穩輪廓，而腳上的小白鞋與襯衫首尾呼應，使視線從肩膀一路延伸到足部，造型因此更有完整感。此外，我們還很喜歡她將褲腳反摺的細節，這不僅為單色的牛仔褲增添視覺細節，更讓她多了一份率性氛圍。

2. 透膚襯衫＋尖頭鞋

牛仔褲不只能率性，也能穿出成熟女人味。孫藝珍選擇帶有透膚感的褐色薄紗襯衫，搭配線條乾淨的直筒牛仔褲，再以尖頭低跟鞋收尾。襯衫輕柔、帶有光澤的質地與丹寧形成材質對比，一柔一剛之間，既保留牛仔褲的日常感，也替造型注入適度浪漫氣息。而值得一提的還有她腳上的尖頭低跟鞋，鞋頭向前延伸，搭配沒有過度堆積的直筒褲腳，能讓腿部線條自然連接至足部，使165公分高的孫藝珍立刻擁有逆天長腿。

3. 丹寧襯衫＋白短襪

Total Look的丹寧套裝相信也是不少人穿搭牛仔褲的選擇，但這一造型如果沒有技巧性的隨意組裝，其實很容易顯得過於正式而老氣。這時可以參考看看孫藝珍利用短褲與白襪，穿出宛如大學生的復古學院感。她以淺色丹寧襯衫搭配膝上牛仔短褲，上下身使用相近材質與色階，讓造型維持一致；短褲露出的腿部則適度減少丹寧份量，再加入米白色長襪及低筒亮面皮鞋，讓有許多版型結構的牛仔褲和襯衫多了一點俏皮與精緻感。

4. 低胸背心＋涼拖鞋

看到這邊相信很多人都有發現，孫藝珍的牛仔褲穿搭其實離不開「白色」的單品做配搭，尤其是她很愛在牛仔褲造型疊加不同的這類單品，讓平凡的牛仔褲多了慵懶的女人味。例如這套她就以白色低領背心搭配圓領針織外套，透過領口露出適度肩頸線條，再配上一條簡單牛仔褲，使視覺焦點停留在上半身。而除了上身的「白色」單品，這邊必須筆記的還有她腳上的露趾涼拖鞋，其不僅能為牛仔褲的藍色注入輕盈感，露趾的設計更讓她的腿長無限延伸，創造超模般的完美比例。

5. 白色背心+黑長大衣

同樣是白色單品+牛仔褲，這套孫藝珍以簡潔白色背心搭配喇叭牛仔褲，外罩一件黑色長大衣，再踩上尖頭高跟鞋。合身背心維持上半身乾淨調性，喇叭褲則從大腿或膝蓋附近逐漸向外展開，配合鞋跟撐起褲長，讓下半身形成修長而具有曲線感的線條。這裡白色單品同樣有為整體注入輕盈氛圍的效果，但更讓人留心的是她穿在外面的黑色大衣，其不只能在身體兩側建立垂直線條，巧妙修飾身體輪廓，達到顯瘦效果，俐落的版型也讓原本偏復古的喇叭褲多了OL氣場。

6. 丹寧夾克＋墨鏡

最後，如果你想將牛仔褲造型穿成紙片人，那這套可以收起來。孫藝珍以深色丹寧外套搭配灰色內搭，下身選擇黑色牛仔寬褲，再以黑色球鞋延續褲子的色彩。鞋褲同色能降低腳踝處的截斷感，讓寬褲線條一路向下延伸，拉長比例，而灰色內搭則在深色外套之間留出層次，避免全身黑藍顯得沉重。除了拉長比例，這邊顯瘦的關鍵還有她身上的Oversize夾克，寬大的版型不只很能遮肉，僅露出手臂和腿部線條的巧妙設計更讓她看起來超級纖細。

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關於孫藝珍牛仔褲穿搭問與答

Q1：40歲以上女性穿牛仔褲，哪種版型最顯瘦？ A1：比起一味追求緊身，40+女性更適合利用「順著腿型、重新建立比例」達到顯瘦效果。大腿較有肉或梨形身材，可以選高腰直筒褲；小腿較粗則適合微喇叭、喇叭褲，用向外展開的褲腳平衡腿型；若在意臀腿線條，黑色寬褲也很好用。像孫藝珍就很少用過度貼腿的牛仔褲強調纖細，反而靠直筒、喇叭與寬褲製造修長感。 Q2：小個子女生穿寬牛仔褲、喇叭牛仔褲會顯矮嗎？ A2：不一定，真正關鍵是「褲長＋腰線＋鞋子」。建議優先選高腰款，上衣可以紮進褲頭或搭配合身短版單品，先把腰線往上拉；喇叭褲則讓褲腳自然覆蓋部分鞋面，再搭尖頭鞋或帶跟鞋，可以把腿部線條向下延伸。寬褲則可像孫藝珍一樣採取「鞋褲同色」，黑褲搭黑鞋就是簡單又有效的增高公式。 Q3：牛仔褲搭什麼鞋最顯腿長？球鞋、涼鞋還是尖頭鞋？ A3：要依褲型決定。直筒牛仔褲搭尖頭低跟鞋，可以利用向前延伸的鞋頭拉長腿部；喇叭牛仔褲適合帶跟尖頭鞋，利用鞋跟撐起褲管；春夏則可以用露趾涼鞋增加腳背露膚面積，降低下半身的厚重感。若想穿球鞋，最簡單的方法就是讓鞋子與褲子接近同色，減少腳踝處突然「切一刀」的視覺感。 Q4：40+穿牛仔短褲怎麼避免裝年輕？孫藝珍的減齡關鍵是什麼？ A4：重點不是把所有年輕元素一次穿上身，而是用成熟單品平衡短褲的青春感。孫藝珍以丹寧襯衫搭配膝上牛仔短褲，透過上下身同材質維持完整度，再加入白襪與亮面皮鞋製造學院氣息。40+女性若想日常複製，可以選擇A字或褲管稍寬的牛仔短褲，避免過短、過緊，再搭襯衫、針織衫或樂福鞋，減齡效果會更自然。 Q5：為什麼孫藝珍的牛仔褲穿搭經常加入「白色」？真的比較減齡嗎？ A5：白色最大的作用其實是「提亮」。丹寧本身具有一定份量，如果再搭深色上衣，很容易讓整體視覺變得沉重；白襯衫、白背心或白色針織衫可以把視覺重心拉回臉部，同時增加清爽感。尤其40+女性想讓牛仔褲穿搭看起來有精神，不一定需要鮮豔色彩，一件乾淨白上衣加藍色丹寧，就是最不挑年齡、也最容易複製的減齡公式。

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