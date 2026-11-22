BLACKPINK 成員 Lisa 早前以新歌〈SaWaDiKa〉再度展現能歌善舞的魅力！不久前，她在社群平台分享一系列京都旅遊美照，身為 Louis Vuitton（以下簡稱 LV）品牌大使的她，也透過一套套時髦穿搭，搶先曝光品牌 2026 秋冬全新包款。其中，一隻來自 2025 春夏系列的絕版老花手提包更成為焦點，在 Lisa 的演繹下，讓這款包在二手市場的詢問度迅速攀升！



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Lisa同款LV手袋推介（IG@lalalalisa_m；01製圖）

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1. Bundle Trunk 扭結包

Louis Vuitton Bundle Trunk，$33,000



在 Lisa 的貼文中，一款帶有扭結造型的包款掀起熱議！這款包來自品牌 2026 秋冬系列，名稱為「Bundle Trunk」，其設計靈感源自軟箱包「Side Trunk」，因此在包身上可以看見品牌標誌性的硬箱元素，而提把及背帶則以扭結形式呈現，整體設計在極簡之中，同時展現品牌精湛的皮件工藝。

2. Birdie 鳥籠包

Louis Vuitton Birdie，$57,000



這款名為「Birdie」的包款，是 LV 2026 秋冬系列中具有收藏價值的特殊包款！其外形靈感取自鳥巢結構，包身以品牌代表性的 Monogram 帆布為主，並以多色小牛皮拼接呈現提把及包蓋等細節，讓包款整體在充滿玩味的設計中，又不失精湛的工藝。

3. Petite Malle Breda 硬殼包

Louis Vuitton Petite Malle Breda，$98,000



以訂製硬箱起家的 LV，憑藉無可取代的製作工藝，讓品牌包袋成為許多人的最愛。2014 年，品牌創意總監 Nicolas Ghesquière 便以硬箱為靈感，推出「Petite Malle」系列硬殼包，設計團隊將硬箱製作工藝濃縮於一隻日常可用的包款中，讓包袋延續品牌靈魂！而這次 Lisa 在旅途中所背的款式，則是來自 2026 秋冬系列的「Petite Malle Breda」，全黑拼接設計讓整體更顯個性。

4. Rivage BB 手提包

Louis Vuitton Rivage BB



最後一款手提包則是來自 2025 春夏系列推出的「 Rivage BB」！這款包的靈感來自 1999 年推出的「Noctambule」水桶包，設計師 Nicolas Ghesquière 以更當代的語彙重新詮釋，將其打造成更適合日常使用的包款，而這款包目前已絕版！這次 Lisa 的搭配，也讓這款老花包再度掀起一波收購熱潮！

從充滿設計巧思的 2026 秋冬新款，到已經絕版的經典老花包，Lisa 再次以獨到的時尚品味，展現 LV 包款的多元魅力！無論是前衛大膽的造型，還是兼具復古與實用性的設計，在她的演繹下，都成為令人心動的時髦單品，也讓人更加期待未來她與品牌擦出的時尚火花！

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