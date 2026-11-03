久站鞋不是越軟越舒服？專家教5大挑選秘訣　推7款舒適鞋告別腳痛

每天需要站上6、8甚至10個小時的人，下班最有感的通常不是累，而是腳底、小腿和腰開始痠痛。這時不少人第一個念頭，就是去找一雙「最軟」的鞋。



不過，久站和久走其實是兩件不同的事。走路時，腳底受力會不停轉換；久站時，身體重量長時間集中在同一個位置，因此鞋子的穩定性、支撐性，往往比單純的柔軟更重要。如果你也正在挑選一雙適合久站的鞋，不妨先了解下面五個重點。

久站鞋挑選5大重點，附7款推薦（01製圖；Skechers官網）

適合久站的鞋怎麼挑？注意5個重點，附7款鞋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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久站鞋款挑選重點

1. 不要只追求最軟

很多人試鞋時，只要踩起來夠軟，就覺得一定比較舒服。但這種感受通常只停留在剛穿上的前幾十分鐘。如果中底太軟，身體每次重心晃動，腳踝和小腿都需要一直出力維持平衡，反而更容易疲勞。真正適合久站的鞋，應該是有中等緩震，但不會讓雙腳一直陷進去。

2. 後跟越穩越省力

除了中底之外，後跟支撐也是很多人容易忽略的地方。一雙後跟穩定的鞋，可以幫助固定腳跟位置，減少腳踝左右晃動，讓身體不需要一直修正重心。站得越久，這種差異就會越明顯。

3. 足弓支撐不是越高越好

現在不少鞋款都主打足弓支撐，但並不是支撐越強就越舒服。真正重要的是支撐的位置是否符合自己的腳型。如果足弓被一直頂著，站久反而容易產生不適。對大部分人來說，自然、有適度支撐的鞋就已經足夠。

4. 鞋頭夠寬腳趾才舒適

很多人早上穿鞋剛剛好，到了下午卻開始覺得擠腳，其實是因為長時間站立後，雙腳會自然腫脹。因此挑選久站鞋時，除了長度之外，也要留意前掌是否有足夠空間，讓腳趾可以自然伸展，長時間穿著才不容易壓迫。

5. 抓地力很重要

如果工作環境需要頻繁走動、轉身，或地面容易濕滑，鞋底止滑能力同樣重要。抓地力好的鞋，不只能降低滑倒風險，也能減少身體為了保持平衡而持續出力，讓雙腳在一整天下來更輕鬆。

久站鞋7款推薦

其實，不一定要購買標榜「久站專用」的鞋款。目前許多日常慢跑鞋（Daily Trainer）就兼具緩震、支撐和穩定性，因此成為不少醫護人員、服務業和需要長時間站立工作者的選擇。相較之下，競速跑鞋、碳板跑鞋，或是中底過於柔軟的鞋款，反而不一定適合一整天久站，以下我們整理出7雙推薦。

1. Brooks Ghost 17

腳感均衡，支撐與緩震取得不錯平衡，是許多需要久站、久走工作者都會推薦的一雙。

Brooks Ghost 17



2. ASICS GEL-Nimbus 28

舒適度高、後跟穩定，適合每天站立時間長，希望腳底壓力能降低的人。

ASICS GEL-Nimbus 28，$1,290



3. New Balance Fresh Foam X 880 v15

中底穩定，前掌空間相對寬敞，對腳板偏寬的人來說穿著體驗通常不錯。

New Balance Fresh Foam X 880 v15，$1,199



4. HOKA Bondi 9

厚底緩震相當出色，適合希望降低膝蓋負擔或體重較重的族群，但建議先試穿確認是否符合自己的腳感。

HOKA Bondi 9



5. Nike Vomero 18

屬於 Nike 系列中相當適合長時間穿著的一款，兼具舒適度與穩定性，不會因為過於柔軟而影響站立感受。

Nike Vomero 18，$1,099



6. Adidas Supernova Rise 2

相較於 Ultraboost，整體支撐與穩定性更均衡，更適合作為久站工作鞋。

Adidas Supernova Rise 2



7. Skechers Arch Fit 系列

提供不錯的足弓支撐，長時間站立時舒適度佳，也是許多餐飲、服務業人員常見的選擇。

Skechers Arch Fit 系列，$799



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