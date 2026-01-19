萬能百搭鞋款推薦　通勤、戶外休閒必備　4款反復穿神鞋一次收藏

不論你是鞋櫃只有三雙、還是收藏滿滿一整排，真正被反復穿、能陪你走遍日常的「百搭鞋」往往只有固定那幾雙。



近期 Threads 上掀起「第一屆最百搭鞋子大賽」，網友們熱烈分享自己心中的神級鞋款。若你正好想添購新鞋或提升穿搭靈感，以下這些獲得最高票的鞋款絕對值得收藏！

網友熱推4款日常能反復穿的百搭鞋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4款日常能反復穿的百搭鞋推薦（安妮妮@小紅書）

+ 11

1. Onitsuka Tiger 鬼塚虎 MEXICO 66

大家狂飛日本掃貨Onitsuka Tiger 鬼塚虎真的不是沒有原因！MEXICO 66 以極簡線條、復古鞋型與纖細輪廓奠定「百搭王」地位。鞋身輕巧、配色多元，不會搶戲卻能為整體造型加分，是許多人到日本必買的清單之一。尤其經典黃或經典白底款式更是熱銷長年不退流行的原因，穿上就算是日常最簡單的 T 恤牛仔褲，也能呈現俐落而乾淨的日系休閒感。

2. KEEN JASPER

KEEN JASPER 是近年爆紅的山系風潮代表，外型融合戶外機能與可愛休閒感。它的寬楦鞋頭讓腳型舒展不擠腳，加上薄底設計反而修飾腳背線條，穿起來意外有種「胖胖可愛感」。

搭配撞色鞋面與登山鞋風格鞋帶，男女穿都很適合，既能走機能戶外風，也能搭配短裙、工裝褲展現文青山系混搭。舒適度極高、久走不累的特性，更讓它成為通勤與旅行的萬用鞋款。

3. Converse 1970

被日本女生、韓國女生穿到變時尚符號的 Converse 1970，依然在鞋櫃中穩坐不可替代的地位。比起一般帆布鞋，1970 的厚鞋底與復古細節更有質感，不管是黑色經典款或今年流行的亮色系都非常耐搭。有人也推薦 ONE STAR 系列，帶點厚度的鞋底讓腿型更修長，亮色或拼色款穿上更有個性。

4. Dr. Martens

Dr. Martens 之所以能成為永遠的鞋櫃常青樹，就是因為它真的耐穿、耐操又耐看。從經典 3 孔、8 孔，到近年爆紅的 GD 同款瑪莉珍，每款都有屬於它的百搭魅力。搭配襪子或裙裝能走甜酷風，搭工裝又能增添個性，甚至下雨天還能當防水神鞋。網友大讚：

上班每天穿、風雨無阻，馬汀怎麼可以這麼耐用！搭襪子還超可愛！

如果你想找一雙四季都能穿、越舊越帥的鞋，馬丁一定是首選。

同場加映：秋冬波鞋｜Jisoo聯名ALO IU同款New Balance 最新5雙人氣運動鞋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

延伸閱讀：

GD、ROSÉ隔空撞同款「馬汀厚底鞋」上次巡演就穿過！馬汀鞋怎麼穿不咬腳？跳整場也不喊痛

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】