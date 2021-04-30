護膚｜卸妝不傷皮膚正確步驟（多圖）　卸妝油過水前需做多1步？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-30 19:34

【卸妝水、卸妝乳、卸妝油正確使用步驟】大部份女生都會根據其膚質、妝容厚薄選擇使用水狀、乳狀或油狀的卸妝產品，而不同的卸妝產品，都各有正確使用方法，一旦做錯或會卸得不徹底，化妝品會積聚於毛孔，形成粉刺暗粒、皮膚變差，屆時用再貴的護膚品也是徒勞無功。

【卸妝水、卸妝乳、卸妝油正確使用步驟】一旦卸妝不徹底，化妝品會積聚於毛孔，形成粉刺暗粒，故必需了解卸妝正確步驟，但原來不同的卸妝產品有不同卸妝方法？(innisfreeofficial@Instagram)

美容師分享3種卸妝產品正確使用步驟

卸妝水不含油分且質地清爽，特別適合敏感肌使用；卸妝乳屬溫和性質，但仍具一定的卸妝能力；至於卸妝油卸妝能力強，適合卸除濃妝。

日本美容師Coco熊貓在YouTube Channel分享以卸妝水、卸妝乳、卸妝油3種產品的正確卸妝步驟，指卸妝時最忌過度用力，形容此行為等於「毁容」，應該以輕柔力度由內向外推，或是打圈按摩，徹底清潔的同時避免拉扯皮膚致長出細紋；卸妝時還有什麼需注意？

▼▼▼按圖看卸妝水、卸妝乳、卸妝油3種產品的正確卸妝步驟，卸妝油最後必須乳化，才更徹底清潔？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜日本@Cosme公布「卸妝產品Top 10位」，第1位溫和卸妝同時兼具強力保濕力；第7位是「帶貨女王」范冰冰愛用好物；第5位只$53可完全卸除防水妝？▼▼▼

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