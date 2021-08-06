美妝減價｜25款人氣護膚品低至65折　Aesop皇牌精華$3XX即可入手

【美妝／化妝品／護膚品／減價】適逄減價季，英國美妝網購平台Lookfantastic香港官網亦推出快閃減價折扣優惠，人氣護膚品牌，如Aesop、Caudalie、First Aid Beauty、Filorga等多款皇牌產品低至65折發售。想趁低價入手美妝護膚好物，除了不能錯過是次限時優惠外，也不妨參考《01女生》25款人氣熱賣皇牌產品的精選推介。



英國大型網購平台Lookfantastic香港官網，緊隨英國版網站推出「Flash Sale折扣碼」優惠，只需在8月8日前結帳，並輸入優惠碼「FLASH8」後，部分指定產品便能獲得65折優惠，而且更是無限制購買數量，相當吸引。

敏感肌天然品牌Caudalie，在是次的Lookfantastic香港版網站亦有大量的優惠折扣。(wongmanyik@IG)

是次減價優惠包括不少皇牌新產品，例如：深受女生喜愛的天然品牌Caudalie，其葡萄籽系列的護膚品向來口碑甚佳，尤其在膚況不穩定、發紅過敏、甚至曬後脫皮的急救效果出色，而Caudalie剛新出的葡萄籽水保濕啫喱面霜，在是次減價中亦只需HK$225便可入手，不少用家表示持續使用1週，皮膚變柔軟外，膚質也水潤更穩定。

此外，連Lady Gaga都是用家的法國醫學抗衰老護膚品牌FILORGA亦有減價優惠，當中加入瑞士活細胞抗老技術的修復眼霜，在折後大概HK$300就買到，而此項成分更曾獲得諾貝爾生物學獎，相信功效有一定保證；濕疹肌都適用的First Aid Beauty多款人氣產品如修護霜和面霜都有折，當中用家點評煥膚效果可媲美La Mer醒膚水的「柔膚提亮去角質潔膚片」，折後只需HK$217便有60塊，性價比相當高，而有興趣試試的大家，不妨趁是次限時減價入手好物吧。

▼▼▼【按圖即看精選25款皇牌人氣減價產品】大量Aesop、Caudalie、First Aid Beauty護膚好物65折，夏天急救「臭頭皮」護髮品牌Christophe Robin值得入手？▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格以活動詳情，以官方資料為準。）

同場加映：護膚｜洗面乳作為護膚第一步，要兼具清潔及保濕佳養膚功效。當油脂分泌失衡、老廢角質堆厚，令暗瘡粉刺增加，洗面奶可適時調理膚狀。日本《LDK the beauty》實測市面上多款洗面乳，就清潔、保濕及成分等評分，入手前不妨參考。

▼▼▼LDK實測公布9大洗面奶以清潔力、保濕力及成分等實測，全部售價$2000日圓以下（約港幣$150) 。英國凱特王妃愛用品牌‪NIVEA保濕力高分，Biore 則被評無瑕疵洗面奶。▼▼▼

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同場加映：體乳液是全年適用的護膚品，在夏天皮膚容易因曬後出現乾澀粗糙、脫屑痕癢等問題，選用身體乳液來進行護理及保濕是不可缺少的重要一步。然而市面上的身體乳液琳瑯滿目，質地成分均不同，想挑選適合自己的身體乳液，不妨參考日本美容雜誌《LDK the beauty》實測後綜合出的「10大身體乳液排行榜」，入手身體護理的性價比好物。

▼▼▼LDK實測「10大身體乳液排行榜」結果：Cetaphi含2種抗衰老成分，長期使用令減慢細紋形成？第1位有出色表現的竟是小眾品牌？▼▼▼