護膚｜洗面乳作為護膚第一步，要兼具清潔及保濕佳養膚功效。當油脂分泌失衡、老廢角質堆厚，令暗瘡粉刺增加，洗面奶可適時調理膚狀。日本《LDK the beauty》實測市面上多款洗面乳，就清潔、保濕及成分等評分，入手前不妨參考。



洗面是擁有好膚質關鍵的第一步，沒做清潔面部，用上再多保養品，效果也大打折扣。日本美容雜誌《LDK the beauty》就市面多款洗面奶進行測試及比較。

《LDK the beauty》從琳瑯滿目的洗面奶產品裡，綜合出售價$150以下的「洗面奶9大排行榜」。(ahc.official@IG)

實測項目包括清潔力，將染色的人工皮脂塗在手腕，然後用洗面奶清潔，愈乾淨愈高分； 第二項是保濕力，用洗面奶清潔手腕，看看30分鐘前後，肌膚含水量分別；第三項是成分，邀請專家檢查及分析洗面奶成分對皮膚的好處等。

開架牌表現好 5款售價低於$50

《LDK the beauty》檢測結果公布9款2000日圓以下（約港幣$150) 洗面奶的排名，多款開架品牌上榜，$50的Bifesta「保濕型洗面奶」排第5，被評為「沒有弱點的平衡型」洗面臉；英國凱特王妃愛用的平民品牌‪NIVEA的洗面奶排第4，泡沫綿密細緻，皮膚保濕高分，9款上榜洗面奶，有5款售價少於$50， 性價比高。

▼▼▼【按圖看】LDK實測公布9款洗面奶的清潔力、保濕力及成分等，全部售價$2000日圓以下（約港幣$150) 。英國凱特王妃愛用品牌‪NIVEA保濕力高分，Biore 則被評無瑕疵洗面奶。▼▼▼

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同場加映：【按圖看】洗臉是每日必不可少的潔膚程序，不少女生忽略洗臉重要性，馬虎算了隨時有誤傷皮膚。台灣皮膚科醫生教6步正確洗面步驟，從洗臉手法到洗臉順序也一一詳細解說，有兩個部份原來容易忽略，想皮膚變好，就要做好每一步！▼▼▼

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同場加映：【按圖看】各人膚質不同，保養程序相應有分別，未清楚便做保濕與清潔，或弄巧反拙，令皮膚愈來愈差。膚質大致分4大類，各有不同護膚技巧，混合性膚質又該如何保養？油性肌會愈洗愈乾？一文看懂分辨4類膚質及保養重點。

▼▼▼點擊看膚質分4大類及不同的保養程序；油性肌不則重保濕，混合性肌膚要細心呵護「T字位」，需分區保養▼▼▼

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資料來源：LDK