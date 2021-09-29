穿搭｜夏威夷花恤衫3個遮肉顯瘦法　配牛仔褲率性文藝自帶度假風

相信很多人都對花襯衫（Hawaiian Aloha Shirt）又愛又恨，照片上的人穿起來總是漂撇又時髦，但是光是要挑一件好的花襯衫就令人煞費苦心，更別說把它搭得好不土氣！這樣難駕馭的單品其實有三個很重要的懶人搭配法，輕輕鬆鬆就能看起來像個穿衣達人。



純黑純白

所有技巧裡最簡單的絕對非純黑純白莫屬，尤其是黑色長褲。在穿著褲裝的時候把衣襬紮進褲子、繫上腰鍊或是用一個可愛的小肩包做搭配，精緻度就能提高，不再看起來鬆鬆垮垮；穿著裙裝則可以把花襯衫當作薄外套的概念，但不敞開來穿看起來比較有文藝感。

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牛仔單品

牛仔褲、牛仔裙也是幾乎人手一件的單品，但為何自己穿起來少了一點高級的感覺呢？有可能是因為你有的牛仔褲、牛仔裙的顏色過淺，如果是像圖中一樣的顏色深度就會看起來比較清新休閒，如果比圖中更深的話會看起來比較高級，最好選擇厚磅的布料來增加挺度。

同色系搭配

再來一個簡單的搭配方法，那就是看你的花襯衫上有哪些主要顏色，根據上面有的顏色取選擇下半身的穿著，基本上就會看起來和諧又不單調了，但在分辨顏色的時候最好在日光下看清楚，不要在黃光、白光下只看一眼就搭在一起，這樣非常容易有色差！最好確認過身上是相同冷暖調，看起來才不會上下身在不同世界。

Dappei 結語：

以上三點的重點只要把握住了一定能很簡單的駕馭花襯衫，不過以上的搭法都算是簡單、入門的方式，如果你已經在印花的世界稱王稱后的話，當然可以按照自己的美感來隨意搭配，激碰出更多新的潮流 Look 。



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