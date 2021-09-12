不想盲洗冤枉錢？買衫前要知道這5件事　尺寸要合身最忌貪平亂買

踏入轉季的時節，又是時候翻箱倒櫃，把秋天的衣服整理出來。然後你發現當中有幾件衣服，上年購買後根本穿也沒穿過，現在也沒有想要穿著的意欲；明明有一堆衣服，卻還是默默地拿出那幾件最常穿的來配搭。如果你不想這樣重蹈覆轍，花冤枉錢錢買下一堆你壓根不會穿的衣服，而且還把你的衣櫃擠滿，那就要在入手衣服前考慮清楚這 5 個因素。



換季整理衣櫃，是否猛然發現很多衣服都沒穿過，甚至沒見過？不想歷史重演，下次買衫前不防想想以下5大守則。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 放棄購買不能馬上穿的衣服

很多人都會在轉季打折時買下大量不符合當季的衣服，到了翌年換季時，又因為覺得不喜歡或過季而不穿著；或是買下一些自己喜歡但尺寸不合適的衣物，然後再告訴自己減肥成功後就能穿得下，結果是瘦身還未成功前，早就已忘了該件衣服的存在。

2. 想穿的意欲不夠強烈不要買

家裡囤積過多的衣物的話，絕大部分原因是你當初出於一時的衝動，覺得合眼緣、便宜就馬上買下。建議大家在付款前，可以先問問自己：「你明天出門時會想穿這件衣服嗎？」、「你之後會常穿到這件衣服嗎？」⋯⋯如果發現想穿的意欲並沒有很強的話，可暫且先放下，再考慮有沒有購買的必要，別一時間被渴望蒙蔽。

3. 想想是否擁有相同款式的衣服

購買衣服前先回想一下家中的衣櫥是否也有類似甚至相同款式的衣服，如果有的話，那就建議不要買或少買，並嘗試利用現有服飾作 mix & match ，搭配出新鮮感。

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4. 不要因折扣優惠而亂買

很多人一聽到「折扣」、「買一送一」、「清貨優惠」等字眼，就會失心瘋似的大手入貨，最後才驚覺買了一堆沒有很喜歡或是根本不適合自己的衣服，然後放在衣櫃深處中再也不碰，白白變成了廢物。

5. 懂得如何搭配才買

有時候我們會為了追隨時尚趨勢而「跟風」購買時下流行的單品，但當入手後才發現對於該如何搭配該單品無從入手。因此，你應該先了解相關的配搭技巧後才購入，假如真的毫無頭緒，那就要果斷放棄。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】