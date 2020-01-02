【月經調理】中醫教路分辨兩大經痛主因　3種食療幫你對症下藥

「經痛」這件事，相信女性朋友們對它一點都不陌生！那種悶痛、全身冒冷汗的感覺，讓人站也不是、坐也不是。

「經痛」這件事，相信女性朋友們對它一點都不陌生！（視覺中國）

對於每個月報到一次的生理期，妳了解多少？又為什麼每次月經來都會那麼不舒服，甚至出現下腹疼痛，影響到日常的工作或生活呢？這次，我們邀請到專業的中醫師，來為大家解析經痛，以及如何調養體質，做好自我照顧。

引起經痛的主要因素

台灣萬芳醫院傳統醫學科主治醫師何孟杰指出，中醫有句話叫「通則不痛，痛則不通」，人體內有運行血液的通道，也有氣的通道、水分的通道等等，每種通道都應該要保持暢行無阻，以便營養在身體各處的交換使用，如果通道運行狀態呈現受阻，氣血不通就會發生疼痛問題。

而大多數人被問到經痛的原因，基本上會與「我應該是寒底的吧？」聯想在一起，也就是虛寒體質而導致的經痛，但若真要細分，其實不只有虛寒體質會引起經痛，可將常見的因素分為以下 2 類：

▼按圖放大，看看中醫如何區分經痛兩大類型▼

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從症狀來判別並對症調養

每次經痛的情況都很類似，要如何分辨經痛的主要原因呢？何孟杰醫師解釋，中醫端會透過「望、聞、問、切」四診法，獲得患者的病況，就可以找出並使用最適合患者的方式來做個人化的中醫治療。

胸悶頭痛

當情緒壓力過大，肝氣鬱結使得氣血運行不暢，瘀血停留而作痛，這類型的人除了下腹悶痛明顯，通常會伴隨著胸悶鬱結、情緒悶悶不樂，嚴重者還會出現偏頭痛或是頭脹痛不舒服的症狀，屬於「肝氣鬱結、肝火旺」，是氣血不通的體質。選擇疏肝解鬱的玫瑰花茶、或是清涼透熱的薄荷茶，來解除氣滯血瘀所造成的阻塞，不適合使用紅棗、枸杞等補益的食材，以免火上加油、越補氣越堵。

當情緒壓力過大，肝氣鬱結使得氣血運行不暢，瘀血停留而作痛（Aiony Haust／unsplash）

經血易有血塊

如果平時不忌諱冰冷食物，每次生理期來下腹冷痛明顯，非常想要暖暖包或熱可可來緩解不適，經血顏色偏暗色，都伴隨大量且大塊的血塊，但當血塊排出後就會比較舒服，這是因為實際存在的「寒邪」影響了子宮周遭循環，導致滯留不順的狀況發生，必須調整飲食內容，日常飲食可常吃類似咖哩的辛香料，如茴香、肉桂、胡椒、花椒等藥材幫助散寒止痛。

日常飲食可常吃類似咖哩的辛香料，如茴香、肉桂、胡椒、花椒等藥材幫助散寒止痛。（Mae Mu／unsplash）

貧血、無力

每當生理期要到來時，總會開始非常疲憊、無力，腹痛並不明顯，可能只是隱隱作痛不適持續到月經已過頭幾天，但下腹不適如果摀著肚子感覺會舒服一點，或使用暖暖包也能夠緩解一點，這類型屬於「虛證」，可能是氣虛、血虛或是較為嚴重的陽虛虛寒，最適宜牛肉、羊肉、菠菜、動物肝臟、黑糖薑茶、四物湯等等能夠補氣養血的藥材，並要從日常飲食中開始著手滋養不足的氣血，千萬不要等到月經來了才要補。

這類型屬於「虛證」，可能是氣虛、血虛或是較為嚴重的陽虛虛寒，最適宜牛肉、羊肉、菠菜、動物肝臟、黑糖薑茶、四物湯等等能夠補氣養血的藥材（Changyoung Koh／unsplash）

有人說，生理期好比做小月，應該積極調養、滋養進補，大家也應該針對自己的體質，選擇適合的中藥方來照顧身體。何孟杰醫師呼籲，經期的調理不應該只限於月經周期，而是平常就要注意由內而外的養生與作息，才可能盡早恢復健康、告別惱人的經痛喔！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】