adidas官網指定波鞋限時折扣低至45折　買2對額外折上折、免運費

【adidas｜夏日折扣季｜網購】波鞋不論3歲定80歲，男女皆適合，最重要是無限制，任何衣著風格的人都輕易配搭adidas的鞋款。由17/6至21/5 adidas官方網上商店進行快閃優惠，指定男女鞋款都享有折扣優惠，最低享有45折。另外買兩件指定特價鞋款貨品可享額外6折優惠，購買三件或以上指定特價鞋款貨品可享額外5折優惠。趁著夏天的來臨，不如與男友一起買對新波鞋，一起穿著情侶同款鞋超甜，有興趣的你們不妨留意以下推介，以及到adidas官網查看有關優惠詳情。



adidas｜今天開始17/6至21/5 adidas官方網上商店進行快閃優惠‧（adidas官網）

此外，現時在adidas官方網上商店購物全店都是免運費，配送範圍目前限於香港和澳門地區。不過顧客需留意配送時間，工商區及非工商區，預計1-4個工作天送達；離島地區，預計3-5個工作天送達，而離島地區有個別派送服務。以下為大家精選了幾款折扣高的adidas波鞋，可供參考。

網購｜adidas促銷鞋款推介

網購adidas波鞋推介 1. ADILETTE SHOWER 運動拖鞋



無論是泳池、浴室還是客廳，這款拖鞋都能完美融入日常生活。套穿式結構提供舒適貼合的穿著感，穿脫容易，輕量避震材質舒適包覆雙足。adidas 字樣標誌為經典 Adilette 造型增添一抹優雅氣息，即時提升時尚魅力！

adidas｜ADILETTE SHOWER 運動拖鞋 原價HK$ 229，折扣價HK$160 ‧（adidas官網）

網購adidas波鞋推介 2. NITE JOGGER 運動鞋



喜歡跑步的女生們絕不能錯過這款初代Nite Jogger，以跑步鞋的身份面世，綴有反光細節。此款經典鞋繼承過去的基因，不過用途卻有所不同。日常生活的節奏快快慢慢，有動有靜，所以這款鞋的Boost中底旨在讓你舒適地度過或忙碌或輕鬆的日常。

adidas｜NITE JOGGER 運動鞋 原價HK$ 1199，折扣價HK$399（adidas官網）

網購adidas波鞋推介 3. CONTINENTAL 80 STRIPES 運動鞋



這款 adidas 運動鞋帶你回到保暖襪套和蓬鬆髮型的 80 年代，以柔軟皮革盡享全日輕鬆躍動，同時展現休閒精緻的風格，清新白色百搭易襯，無論外出購物、踩單車或做瑜珈，都可洋溢時尚活力，同時吸引眾人目光，最重要是穿著一整天都不感到累！

adidas｜CONTINENTAL 80 STRIPES 運動鞋 原價HK$ 899，折扣價HK$449（adidas官網）

網購Adidas波鞋推介 4. ADIDAS SLEEK LO 運動鞋



一個細小的蝴蝶結足以展現清新簡約的造型，並以蝴蝶結裝飾，充滿少女心的同時又不失時尚感，別樹一幟的設計讓整體造型感提升。 ADIDAS SLEEK LO 運動鞋又設有黑白2種顏色選擇，黑白2款在日常中簡簡單單配搭一條摺腳牛仔褲即可。

adidas｜ADIDAS SLEEK LO 運動鞋 原價HK$ 599，折扣價HK$300（adidas官網）

▼▼▼【按圖看】餘下4款adidas促銷鞋款推介：SUPERSTAR、STAN SMITH▼▼▼

* 圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止，有開詳情請瀏覽adidas網頁。