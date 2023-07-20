37歲米可白瘦身不瘦胸5大秘訣　胸部不縮水全靠食1物　體脂僅19％

37歲的米可白時不時會在社群平台和大家分享辣照及熱舞的影片，早前更是無預警在臉書分享消暑辣照，並寫下：「甜甜的很好～#學習每天多愛自己一點」。



身穿白色背心的她將魔鬼身材展露無疑，但其實在瘦身前的她，肚子掛著一大坨游泳圈，僅靠著以下5點瘦身原則，就讓她從體脂從27%→19%，胸部也絲毫沒有縮水！

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米可白瘦身秘訣

1. 飲食控制

米可白的瘦身方法強調飲食的重要性，她認為減重並不是都不吃，而是要挑對食物，例如乾煎筊白筍、魚肉、一點煙肉和雞肉清湯等健康的食物來攝取營養，更重要的是，必須嚴格控制每日的熱量攝取，確保一天的總熱量攝取維持在1200卡路里以內，這種營養攝取的平衡和熱量控制是成功減肥的關鍵因素之一！

2. 運動+拉伸

米可白的瘦身方法不僅僅包括飲食控制，運動也是她減肥過程中不可或缺的一部分，在減肥期間，只要有空閒時間就會去健身房運動，最常使用的器材是飛輪等有氧運動設備，每次至少都要持續一個小時以達到最佳的燃脂效果，而且為了避免運動後肌肉結塊，更是會定期找按摩師來放鬆肌肉，尤其是臀部和腿部，容易緊繃的部位進行加強按摩。

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3. 提高代謝

減重的關鍵在於「代謝」，如果代謝良好，即使每2～3天只運動一次，也能有效減肥，平日裡除了早睡早起之外，每天都要固定喝充足的水分，除了這一些方法可以提高代謝之外，透過重量訓練也可以提高基礎代謝率。

4. 適當激勵＋明確目標

米可白的瘦身目標是健康且有效地減脂，她成功地將體脂從27%降到19%，並將體重從57.8公斤減到52公斤。她認識到，即使體重相同，體脂肪較低的人看起來會更瘦，在達成這個目標的過程中，米可白嚴格控制飲食並積極運動，雖然在減肥過程中，她坦承有好幾次都想放棄，但每當看到自己的腰圍越來越小，褲頭越來越鬆，她的鬥志就會重新點燃，甚至還會拿出自己最瘦時期的照片邊看邊激勵自己！

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5. 瘦身不瘦胸

對於想要減肥但不希望胸部變小的姊妹，米可白特別建議大家可以每天吃一片芝士，無論是早餐還是晚餐都可以，這樣能夠確保在瘦身的同時，胸部不會跟著縮水！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】