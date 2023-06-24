直角肩懶人運動｜6招改善圓肩斜膊　練出Jennie同款0贅肉肩膊線條

其實，不少女明星明明就骨瘦如柴，卻常常被說很大隻？



其實，原因就出在天生骨架體型！不得不說，大骨架女生的委屈，誰懂啊！你也有同樣困擾嗎？不妨來測試看看自己的天生骨架，是大中小的哪一種體型吧！

6招直角肩運動法，寬肩大骨架也不顯厚壯！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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體型測試法

1. 量手圍

用右手的大拇指和中指，從左手手腕上突起的骨頭與手腕之間，摺痕最明顯的位置，是脂肪量最少的，量起來比較準圈。萬一，兩隻手指頭沒法相碰，就是「大骨架」的體型。倘若，指頭剛好相碰為「中骨架」。如果，兩指能相疊甚至超過一甲面，就是令人稱羨的「小骨架」。

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2. 計算法

身高÷手腕圍＝數值！用皮尺測量骨頭與手腕之間，摺痕最明顯的手腕圍後，再用自己的身高除，就能得到一個數值。計算之後得到的數值越小，代表骨架越大喔！

男生：小於9.6大骨架、9.6～10.4中骨架，大於10.4小骨架。

女生：小於9.9大骨架，9.9～10.9中骨架，大於10.9小骨架。

結論~編編自己實測，用二種方法，都是得到中骨架的答案！嗚~可恨的有準！

把大骨架變優點！寬肩 →直角肩

大骨架的女生，一般會在肩膀寬，胯寬，腳踝、膝蓋等關節處更粗大等方面體現。其中，肩膀寬最讓人發愁，因為穿對衣服就是衣架子，穿錯立刻顯魁武！不只如此，只要肩膀稍稍長肉變厚，立刻又變得超壯碩！其實，全智賢、Jennie就是寬肩的大骨架女明星！但，仔細研究，她們的肩膀線條，幾乎沒有一絲贅肉，都是非常精實，是所有人都羨慕的「直角肩」！所以，好好鍛練肩膀線條，非常重要喔！

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寬肩大骨架OUT→直角肩運動法

1. 四指握拳、大拇指朝內，手臂往上伸直延伸後，再往斜後夾緊，要感受背部的肉有被折疊，就對了！一上一下是一次，反覆15次。記住，千萬不要聳肩！

2. 四指握拳、大拇指朝內，手臂往橫向伸直後，再往斜後夾緊，要感受背部的肉有被折疊，就對了！一開一收是一次，反覆15次。記住，千萬不要聳肩！

3. 手掌微彎，兩手往頭頂上比出O型後，再往斜後夾緊，要感受背部的肉有被折疊，就對了！一上一下是一次，反覆15次。記住，千萬不要聳肩！

4. 四指指頭內包住大拇指後，像是要出拳般，左手往右前伸直、右手往左前伸直。左右各一算一次，反覆15次，可以運動到背部兩側。

5. 四指指頭內包住大拇指後，手臂往兩側平舉後，畫小圓運動30秒，練背同時還可以瘦手臂。

6. 大臂、小臂垂直放在左右兩側後，再往前集中後，再往斜後夾緊用力夾緊背部，一開一收算一次，反覆15次。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】