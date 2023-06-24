直角肩懶人運動｜6招改善圓肩斜膊 練出Jennie同款0贅肉肩膊線條
撰文：女人我最大
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其實，不少女明星明明就骨瘦如柴，卻常常被說很大隻？
其實，原因就出在天生骨架體型！不得不說，大骨架女生的委屈，誰懂啊！你也有同樣困擾嗎？不妨來測試看看自己的天生骨架，是大中小的哪一種體型吧！
6招直角肩運動法，寬肩大骨架也不顯厚壯！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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體型測試法
1. 量手圍
用右手的大拇指和中指，從左手手腕上突起的骨頭與手腕之間，摺痕最明顯的位置，是脂肪量最少的，量起來比較準圈。萬一，兩隻手指頭沒法相碰，就是「大骨架」的體型。倘若，指頭剛好相碰為「中骨架」。如果，兩指能相疊甚至超過一甲面，就是令人稱羨的「小骨架」。
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2. 計算法
身高÷手腕圍＝數值！用皮尺測量骨頭與手腕之間，摺痕最明顯的手腕圍後，再用自己的身高除，就能得到一個數值。計算之後得到的數值越小，代表骨架越大喔！
男生：小於9.6大骨架、9.6～10.4中骨架，大於10.4小骨架。
女生：小於9.9大骨架，9.9～10.9中骨架，大於10.9小骨架。
結論~編編自己實測，用二種方法，都是得到中骨架的答案！嗚~可恨的有準！
把大骨架變優點！寬肩 →直角肩
大骨架的女生，一般會在肩膀寬，胯寬，腳踝、膝蓋等關節處更粗大等方面體現。其中，肩膀寬最讓人發愁，因為穿對衣服就是衣架子，穿錯立刻顯魁武！不只如此，只要肩膀稍稍長肉變厚，立刻又變得超壯碩！其實，全智賢、Jennie就是寬肩的大骨架女明星！但，仔細研究，她們的肩膀線條，幾乎沒有一絲贅肉，都是非常精實，是所有人都羨慕的「直角肩」！所以，好好鍛練肩膀線條，非常重要喔！
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寬肩大骨架OUT→直角肩運動法
1. 四指握拳、大拇指朝內，手臂往上伸直延伸後，再往斜後夾緊，要感受背部的肉有被折疊，就對了！一上一下是一次，反覆15次。記住，千萬不要聳肩！
2. 四指握拳、大拇指朝內，手臂往橫向伸直後，再往斜後夾緊，要感受背部的肉有被折疊，就對了！一開一收是一次，反覆15次。記住，千萬不要聳肩！
3. 手掌微彎，兩手往頭頂上比出O型後，再往斜後夾緊，要感受背部的肉有被折疊，就對了！一上一下是一次，反覆15次。記住，千萬不要聳肩！
4. 四指指頭內包住大拇指後，像是要出拳般，左手往右前伸直、右手往左前伸直。左右各一算一次，反覆15次，可以運動到背部兩側。
5. 四指指頭內包住大拇指後，手臂往兩側平舉後，畫小圓運動30秒，練背同時還可以瘦手臂。
6. 大臂、小臂垂直放在左右兩側後，再往前集中後，再往斜後夾緊用力夾緊背部，一開一收算一次，反覆15次。
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