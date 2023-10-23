CHARLES & KEITH秋冬通勤手袋Top 6　流浪包、牛仔托特包簡約實用

通勤手袋永遠都不嫌多，天氣開始轉涼，準備入手一個帶有秋冬氛圍的手袋嗎？



小編帶你從 小資女最愛的 CHARLES & KEITH 找出最適合你的款式，平宜好入手的價格加上多樣化的選擇，從新上架包款到熱賣經典款，推薦6款秋冬通勤包全部讓你一次看！

6款小CK秋冬通勤背囊及手袋，全部$700內能帶回家~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Lucy 菱格後背包 - 灰褐色

比起單肩包，雙肩包有著更方便行動的特性，適合上班經常需要外勤的人，長時間揹著也不會覺得肩頸不適！優雅的中性色充滿內斂質感，菱格紋簡約又大方，不管是上班或是周末出遊都沒問題。

2. 鍊條軟質托特包 - 黑色

不喜歡硬梆梆托特包？這一款超軟的大包給你更慵懶的感覺，包身大容量空間，不管是筆電或是資料都能輕鬆收納，搭配金色鍊條更添時髦感，讓通勤用的托特包也能不呆版，展示自己的時尚態度！

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3. Naomi 拉鍊托特包 - 灰色

通勤工作就喜歡簡簡單單的穿搭？那這一款極簡外型的托特包一定很適合你！在秋冬以深色系為主的穿搭中，一個淺灰色的手袋能作為時髦亮點，包口的曲線細節揹上身更加貼合，隨心自在。

4. Sianna 丹寧大托特包 - 丹寧藍

準備迎接秋季，身上一點丹寧元素更顯得清爽迷人，牛仔布料不僅好搭耐看，作為每日的通勤包更不怕弄髒。搭配超大容量的托特包，不論什都能往裡面丟，手袋一甩就率性上身！

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5. Sianna 托特包 - 極致黑

在找一個尺寸合宜的通勤包？中型的容量適合通勤只需要攜帶日常用品的你，輕巧又簡約，全黑色系保有百搭且酷帥的氣勢，追求實用機能性的，絕不能錯失擁有它的機會！

6. 抽繩水桶包 - 酒紅色

秋冬不能少的酒紅色系手袋！輕鬆打造復古奢華的氛圍，水桶包型的尺寸適中，可調節長度的抽繩完美契合包身大小，又有手提或肩揹等多種揹法，營造出了完美又不刻意的精緻感，絕對值得入手的通勤萬用包款！

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