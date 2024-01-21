Charles & Keith x Chet Lo膠囊系列　刺蝟手袋、芭蕾舞鞋必搶！

跨界聯名已成趨勢，但總是能以精準的市場眼光，設計出符合當下時尚潮流單品的Charles & Keith（俗稱：小CK），每次與之合作的對象，卻又能夠掀起一波波網友們的討論熱潮！也讓儂編深感佩服品牌對於流行市場的脈動掌握。



顛覆大眾對小CK熟悉風格的前衛聯名之作

而在2024新年伊始之際，Charles & Keith便宣佈將與時裝作品備受Zendaya、Dua Lipa、Kylie Jenner…等時尚Icon們青睞的超級當紅設計師品牌Chet Lo共推出膠囊系列！充滿前衛又大膽的設計及色調，勢必將為Charles & Keith帶來耳目一新的新風格！

Charles & Keith x Chet Lo聯名系列將於1月23日登場！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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誰是「Chet Lo」？你必須知道的當紅設計師

但在介紹「Charles & Keith × Chet Lo」聯名單品之前，肯定也有很多儂粉們不太清楚設計師Chet Lo的來歷（上圖左），這也沒錯，畢竟…這設計師品牌於2020年才開始創立，論知名度或資歷遠遠不及那些熟悉的知名精品。

時尚名人也秒變迷妹

畢業於中央聖馬丁學院、現年26 歲的Chet Lo，是一位居住在倫敦的亞裔美國設計師。在「前衛時尚設計師」的搖籃之都－倫敦逐漸嶄露頭角，成立品牌直至2023年春夏才首度站上倫敦時裝週發表個人作品，卻隨即以猶如刺蝟般的立體釘形針織設計，一舉打響名聲。傳統與前衛交織的品牌設計風格，其充滿復古主義和未來美學元素的作品也多次躍上國際重量級刊物的版面，備受Zendaya、Dua Lipa、Kylie Jenner或Doja Cat…等時尚名人們青睞，紛紛選穿他的時裝出席各大場合，Chet Lo能在如此年輕就取得這般不容小覷的成就，可謂時尚界愈發光亮的冉冉之星。

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別注聯名發售引爆話題

而今，Charles & Keith正是看上Chet Lo才華洋溢的創作能量，讓Chet Lo再度以標誌性立體釘形針織融合Charles & Keith年輕又百搭的單品細節設計，為品牌注入有別以往的全新風貌。就如Charles & Keith設計總監 Fredie Stevens也說：「當時我們提供 Chet Lo在 2023春夏時裝週的走秀鞋履，也是第一次和他有交集；而最棒的是，在我們嘗試大力支持年輕的創意人才時，很榮幸能將與他們的合作從伸展台帶入日常生活中！這些合作機會不僅能激發令人驚豔的設計，更將他們的創意願景完美注入到我們標誌的鞋履與包款中。Chet Lo的招牌立體釘設計更是完美呼應了農曆龍年的到來，剛好為整個聯名系列注入獨特的藝術元素。」

對於本次「Charles & Keith × Chet Lo」聯名款式的靈感，首當來自於設計師本人善於運用，並廣為人知的顏色美學：充滿性感、熱情的「紅色」，來自Chet Lo的亞裔家庭背景，象徵回歸初心；大膽俏皮的「桃紅色」，代表著正能量的喚醒，為作品注入激勵人心的氣勢；而最後的「黑色」，則是承載了別緻又摩登的現代氛圍，真實表達時尚單品超乎金錢衡量的獨特價值。

設計師經典刺蝟包，平價再現

首先是包款部分，Chet Lo在Charles & Keith幾款經典的提包及肩包上發揮個人創意，透過亮面金屬手提把、可拆卸的立體釘調飾…等獨創設計，展現出眾的時髦新意。融以Chet Lo真實表達自我的理念，極具辨識度的立體釘髮箍，也以復古的未來美學形象貫穿聯名系列，為優雅日常增添一絲時尚趣味。

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值得收藏的特殊鞋款

不僅如此，厚底穆勒鞋及綁帶芭蕾舞平底鞋也採用了特殊針織面料，透過張力滿點的立體釘設計點燃鞋身輪廓，賦予前衛個性的造型；至於建構感的尖頭後繫帶高跟鞋，也同樣採用立體釘型設計於飽和色楔形跟上，完美揉合了Charles & Keith及Chet Lo野性又實穿的美學共融。

大師掌鏡廣告形象

除了設計出吸睛到不行的聯名單品，廣告呈現更是美呆！委由知名攝影師Daniel Archer親自操刀，透過他對光影的獨到見解與充滿極簡主義的氛圍，不僅完美捕捉了Chet Lo的設計精髓，更致敬了Charles & Keith不斷創新的品牌精神，讓觀眾宛如置身於未來感十足的時尚聖地。

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