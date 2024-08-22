文子星引渡｜6年前在港落網甲級重犯　外媒：今由香港引渡回印度

據外媒報道，2018年在港落網的印度籍重犯文子星（Ramanjit Singh），今日（22日）已從香港引渡回印渡。《香港01》獲得的網上照片可見，今早有裝甲車停泊在一班航機旁邊，多名機場特警身穿防彈背心、荷槍實彈持槍戒備。印度旁遮普省警察局則在官方社交平台證實事件，並表示感謝香港當局合作。



大批機場特警持槍戒備。（網上圖片）

重犯文子星（Ramanjit Singh）是印度籍香港居民，2016年6月在印度被捕，兩個月後棄保潛逃來港，曾捲入尖沙咀4.5億日元行劫等案，亦涉嫌在印度策劃恐怖活動、教唆及協助越獄等多項罪名，曾被國際刑警發出「紅色通緝令」。

2018年，他在港遇查時被捕，被列為甲級疑犯，並以最高級別囚車押送。裁判官其後就其20項控罪，批准引渡他回國受審。文子星其後向高等法院申請人身保護令，要求法庭將其釋放，並指若被引渡，恐受酷刑虐待。高等法院法官聽取陳詞後，去年8月25日曾頒判辭駁回其申請。