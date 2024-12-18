2024回顧｜毋忘逝者　火災、工殤、車禍與倫常命案　悲劇敲響警鐘

【2024年／大事回顧／突發新聞】時光匆匆，進入2024年的倒數階段，亦是回顧今年小城大事的時候。其中重大的突發新聞總有人命傷亡，尋根究底，不難發現或與疏忽有關。究竟天災還是人禍，來日又是否可以避免呢？



過年一年，單一造成最多人命傷亡的火警，肯定是釀成5人死40傷的佐敦道華豐大廈3級火。火警揭示舊樓的消防問題千瘡百孔，大廈消防裝置及設備年檢逾期、業主立案法團無視消防安全指示；民政署卻仍然向大廈內賓館批出牌照或續牌。

火警發生於4月10日早上7時53分，當時大部份的住戶還在睡夢之中。1樓光井突然冒煙起火，濃煙悄悄竄上各樓層，嗆醒居民，紛紛報警。有人隨即衝落樓逃生，有人走上天台暫避，更有人由高處跳下。

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消防處於接報11分鐘後將火警升為3級，其間升起多條雲梯救援，火警於上午10時30分大致救熄。火警共造成5死40傷， 當日消防處分區指揮官（九龍南）林建軍指，起火位置為一、二樓大堂，是健身中心對開，火場面積20米乘20米。一、二樓有多個持牌賓館及健身中心，不涉及劏房。而整幢大廈有35個持牌賓館及劏房，故波及不少旅客及劏房住戶。

死者是3男2女（包括黎姓67歲男子、曾姓70歲男子、23歲印尼籍男子、24歲印尼籍女子，以及56歲菲律賓籍女子），主要是燒傷及吸入性損傷，他們被發現的位置，分別是梯間及走廊，當中1人懷疑高處墮下至1樓簷篷。

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兩名印尼籍男女死者（23歲及24歲）是情侶關係，男方疑逃生時墮樓身亡，女方則倒臥於2樓走廊。他們在香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton Hong Kong）工作，分別做調酒師和餐飲工作。

火警中危急關頭，也彰顯人性光輝的一面。一名休班民安隊成員路經華豐大廈，與附近7名地盤工人合力救人，他們燒開鐵絲網、開喉射水，又出動吊機成功救出十多名居民，包括長者和小童。

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消防處的專責小組調查顯示，大火始於一樓有雜物起火，續因一、二樓有防煙門楔開，濃煙沿著樓梯蔓延，居民吸入後有可能暈倒甚至死亡。

慘劇揭發大廈法團，一直漠視屋宇署及消防處發出的消防安全指示及強制驗樓令；但最荒謬的是，民政署仍然同意消防安全達標，而向大廈內賓館批出牌照或續牌。而大廈的消防裝置及設備，最近一次年檢已是2022年的9月，即是火警發生前一年半。慘劇發生後消防發現，大廈共有11個樓層防煙門均有損壞，包括最先起火的1樓。

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消防處於華豐大廈3級火後，針對約700幢舊式商住樓宇巡查約6,900次，並發出逾5,000張「消除火警危險通知書」，當中有1600張、即超過三成涉及防煙門被楔開。

華豐大廈業主立案法團於6月1日撤換全員，希望令大廈維修工作重回正軌，但進度並不理想。有業主反映，約60名業主開會表決一項工程的招標，內容包括一、二樓火場翻新、拆除僭建物、更換及檢查防煙門、佐敦道大廈簷篷底修繕等，最低標書報價260萬元，但逾8成人否決，要再重選；質疑有經營賓館的業主為求慳錢而投反對票。

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奪命工業意外一單都嫌多，僱主失職或是工人疏忽，令意外一次又一次出現，奪去工人寶貴的性命，一個又一個家庭破碎，情況令人憤慨、心酸，又無奈。

工人為救墮沙井同事落井 釀兩死兩傷

4月22日深夜11時59分，4名男工人在沙田源禾路16號源禾遊樂場內進行渠務工程，其間發生事故。姓郭工人（26歲）暈倒4米深沙井內，姓李工友（34歲）發現落井拯救，可惜連自己也告暈倒；另外兩名工友（23歲和35歲）發現後也嘗試救人，但吸入硫化氫不適，報警求救。

救援人員趕至，在地面及接近渠口發現該兩名工人，他們受傷清醒，隨後送院；惟在井底的兩人，由消防潛水員救出，送院搶救後不治。

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18歲學徒墮坑槽斃命

11月22日下午2時13分，一名年僅18歲的電梯學徒，在中環德輔道中歐陸貿易中心維修扶手梯期間，跌落扶手梯入口處一個坑槽，被困逾一小時始由消防員救出，送院後不治。

中環歐陸貿易中心18歲學徒維修扶手梯時跌入坑槽被困，逾一小時後被救出，送院搶救後不治。（資料圖片/陳浩然攝）

男死者姓盧，是職業訓練局（VTC）成員院校青年學院兼讀制課程的學生。機電工程署調查後稱，死者檢查期間，扶手電梯突然啟動，令他被困梯頭機房。

據了解，盧男與另外4名同事在歐陸貿易中心一條由2樓通往3樓的扶手電梯做定期檢查，當中包括盧的師傅在內。其間扶手電梯突然啟動，令盧男失平衡跌入坑槽被困。由於現場空間非常狹窄，消防員要用工具協助，耗時一句鐘才將他救出，惜送院後不治。

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啟德地盤塌巨型竹棚釀兩死3傷

啟德承富里2號「澐璟」地盤，今年2月20日下午接近5時發生致命工業意外，一名女工在19樓外牆棚架進行金屬鋁板及玻璃安裝，其間15米乘8米竹棚由19樓塌下至地面，女工繫有安全帶，她頭和腳受傷；惟4名在地面經過的工人被棚架擊中，其中54歲姓林及68歲姓王女工傷重不治，連同該棚上女工在內，其餘1男2女受傷送院治理。

事故後勞工處發出暫時停工通知書，停止承建商在地盤外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架。翌日，勞工處展開為期兩周的特別巡查行動，針對性巡查全港架設大型竹棚架的建築地盤，包括檢視該等竹棚架的安全及穩固情況，以保障工人的工作安全。

勞工處其後於4月推出修訂後的《竹棚架工作安全守則》（守則），內容涉及加強竹棚架的穩定性，包括連牆器的技術要求及禁止擅自改動竹棚架；要求竹棚架工人須持有有效的安全訓練證書，才可進行相關作業；更詳細說明監督工人進行棚架工作的「合資格的人」工作時的要求。

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根據運輸署統計數字，今年1至11月全港共發生16,113宗交通意外，當中79宗為致命車禍，釀成84人身亡。遵守交通規則是減少交通意外發生的頭號法則，而發生意外後亦要謹慎處理，避免釀成更嚴重的事故。

大老山公路兩車司機路中講數捱貨車撞 釀1死1傷

3月4日上午10時39分，大老山公路往九龍方向近碧濤花園，一部的士切線期間與一部私家車相撞。兩名司機落車在路中商討期間，遭尾隨駛至貨車撞上。兩人重傷送院，其中67歲姓梁私家車司機經搶救後不治，53歲姓吳的士司機則留院深切治療部。58歲姓葉貨車司機沒有受傷，涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷及危險駕駛導致他人死亡被捕。

意外後有車cam在網上流傳，可見兩名司機爭執期間，公路車流不斷，包括貨車及巴士等重型車；亦有車輛駛貼私家車車尾才切線避開。惟2人沒有理會，繼續站在路中心「講數」。直至涉事貨車駛至，兩人才慌張後退走避，惟已經來不及了。

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港深西部公路兩的士司機路中講數 遭四驅車猛撞 雙雙斃命

同類事故於下半年度「歷史重演」，今年9月28日下午2時許，兩部的士在港深西部公路往深圳灣口岸方向相撞，兩車司機（57歲和67歲）繼而下車商討處理方法。其間一輛掛中港車牌的四驅車從後駛至，直撞其中一部的士車尾，並將其推前撞到該兩名的士司機。2人重創，被送往天水圍醫院搶救，但告不治。事件中一名女乘客受輕傷，送院治理；姓梁四驅車司機（40歲）涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

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警方事後在Facebook帖文提醒市民，當在馬路發生交通事故需要落車檢視車輛情況，以及與對方商討賠償或跟進時，司機和乘客應盡可能將車輛駛至安全地方，例如路肩或避車處等。如情況緊急必須落車，警方列出4個安全事項提醒市民：

1. 評估實時路面情況，安全情況才落車；

2. 盡量選擇行人路、路肩、避車處或有護欄分隔車流等較安全地方落車；

3. 打「死火燈」，提醒其他道路使用者，以免發生危險；

4. 時刻保持警覺，留意現場情況及行駛中車輛會帶來的危險。

屯門公路TYPE R撞壆撼龍門架斷成兩截 3男女喪命

另一宗嚴重交通意外發生在4月18日凌晨3時許，一輛本田思域TYPE R FD2私家車，沿屯門公路出九龍，至懲教署已婚宿舍對開失事，撞路中石壆後「打觔斗」，再猛撼「龍門架」路牌斷成兩截，男司機（25歲）及一男一女乘客（26及23歲）全告不治。

由車cam可見，涉事私家車先撞路中分隔石壆，繼而失控「打觔斗」翻滾，登時火花四濺，揚起白煙，其後直衝路邊「龍門架」路牌。

其中26歲男死者陳嘉韜遺下六旬患癌父，境況堪憐。陳父稱車禍前一天，兒子與朋友遊泰回港，當時外出送手信予其他朋友，不料遇車禍喪命。陳父患大腸癌，失去愛子，徬徨無依。

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雖說「家家有本難唸的經」，只是牽涉到長期病患者、照顧者，又是否難上加難？過去一年，本港有多宗倫常命案，當中不乏照顧者的悲歌，引起社會人士共鳴。

美亞廚具鄭氏家族成員倒斃畢架山豪宅 71歲妻子涉謀殺被捕

3月27日凌晨4時許，筆架山道22號老牌豪宅「榮光第」發生命案。84歲男子鄭建煌在屋內當場死亡；其71歲台灣籍妻子鄭櫻李手及頸部有刀傷。鄭櫻李，報稱家庭主婦。她其後被控於3月26日與3月27日之間，榮光第一樓謀殺男子鄭建煌。據死者終年84歲，生前疑患腦退化，行動不便。

據早前報道指，男死者鄭建煌患有腦退化症及肌肉萎縮，行動不便需要別人照。女被告還押候訊，控方曾在庭上透露她有自殺傾向。

消息稱，男死者為美亞廚具鄭氏家族的成員，其居住的「榮光第」於1970年代起由「榮如企業有限公司」持有，董事包括男死者、美亞廚具集團主席鄭建穗等家族成員。

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城巴女站長憂無力照顧智障兒 燒炭雙亡

5月13日中午11時56分，女死者胞姊登門造訪，但無人應門，結果揭發58歲妹妹與32歲姨甥燒炭，雙雙倒斃床上。

據了解，女死者為城巴的站長，20多年前離異，與患中度智障的兒子相依為命。母子感情要好，會手拖手結伴外出。惟今年初女死者患心臟病，疑擔心無力照顧兒子，留遺書尋短。

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兩名死者並非社會社利署社工的跟進個案，社會福利署呼籲市民，無論面對任何困難或壓力，都不應作出傷害自己和家人的行為。如在生活上遇到困難，可聯絡當區的綜合家庭服務中心或相關的福利服務單位。照顧者亦可致電24小時照顧者支援專線182 183尋求即時協助，經專線社工聯繫社區支援服務。

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日出康城婦人一刀割頸殺夫

今年6月29日晚上11時左右，日出康城發生謀殺案。一名女子在日出康城住所內，涉嫌用刀割頸殺害其丈夫。女被告蔡慧敏，32歲、家庭主婦被控一項謀殺罪，案情指指她於2024年6月29日，在將軍澳康城路1號日出康城Marini 3B座某室，謀殺男子方家禧。女被告須還押候訊，控方曾在庭上指警方需時作進一步調查，又透露被告有自殺傾向，要受特別看管。

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