九龍灣車禍｜肇事電單車行車證尚未到期　保險去年12月初到期

九龍灣宏基街於今年1月3日發生奪命車禍，27歲姓黃電單車司機被警察鐵馬尾隨，途至宏基街近郵政大樓外時，一名休班男海關人員疑站在路中「攔車」，雙方最終擦撞，鐵騎士連人帶車撞柱身亡，關員則輕傷送院，事後涉嫌「干預汽車」被捕。



事發後有消息指，當時交通警發現肇事電單車車牌歪斜，於是響號追截，要求鐵騎士停車接受調查，但對方沒有理會繼續開行，交通警便從後尾隨，惟電單車在遭人企圖「攔車」後釀成致命車禍，警方仍在調查事件。起初有消息指，肇事電單車行車證及保險均已過期，但據了解，經進一步調查資料後，發現該電單車的行車證尚有數個月才到期，即事發時仍然有效，惟保險則已於上月初（2024年12月）屆滿，尚未續期。



1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，圖為他生前參加車聚的照片，相中並非肇事電單車。（死者友人提供）

案發在1月3日下午約5時46分，一輛電單車在宏光道疑因交通違規，被交通部警察電單車追截。其後電單車在宏基街近中央郵件中心遭一名休班海關關員嘗試攔截失事，鐵騎士當場死亡，關員則受輕傷，由救護車送聯合醫院治理。

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，遺體以白布覆蓋，警員在場調查。（梁偉權攝）

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警方表示，案發當日，警方在調查期間，已經以涉嫌干預汽車罪拘捕一名40歲男子，他已獲准保釋候查。不過由於案情複雜，有關案件仍在調查中，警方正搜集所有適用的證據，將會再徵詢律政司意見 。海關表示，案件仍在調查當中，不會就個案作出任何評論。

九龍灣宏基街1月3日有電單車失事，鐵騎士當場死亡；試圖「攔車」的海關關員涉嫌干預汽車被捕，獲准保釋。（梁偉權攝）

死者親友今早（8日）到沙田富山公眾殮房認屍。至下午約2時，親友一行約50人到宏基街事發現場路祭。現場擺放了多束鮮花和祭品，家屬在路邊插起香燭，輪流上香致祭，眾人神情哀傷。其後身穿黃袍的道士在現場吹起號角招魂，眾親友在旁黯然神傷，死者的母親及女友不時飲泣拭淚，有人低頭默言不語。整個儀式歷時約1小時。

▼九龍灣車禍．1月8日死者親友到殮房認屍▼



死者約6名親友到沙田富山公眾殮房認屍。（馬耀文攝）

眾人神情黯然。（鄭嘉惠攝）

▼九龍灣車禍．1月8日死者親友到事發現場路祭▼



路祭以道教儀式進行，現場約有半百親友。（鄭嘉惠攝）

家屬在路邊插起香燭，輪流上香致祭，死者母親及女友不時拭淚。（鄭嘉惠攝）

有車友到場擺放鮮花悼念。（鄭嘉惠攝）

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▼九龍灣車禍．車CAM▼



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▼九龍灣車禍．事發現場▼



九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，電單車車輪飛脫跌在路邊。（馬路的事討論區fb/Dennis Lui）

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，電單車車輪飛脫跌在路邊，汽車碎片散落一地。（馬路的事討論區fb/Dennis Lui）

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，馬路上遺下一個頭盔。（鄧海興攝）