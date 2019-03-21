【李兆基退休】靠「艇仔」插旗馬屎埔　田生10年助收800億舊樓

「四叔」李兆基宣佈考慮退休，將退任恒基地產主席及總經理一職，留任為本公司董事。李兆基於1976年創立恒基兆業地產有限公司，迄今38年，為香港四大地產商之一，根據恒地網頁顯示，它為全香港擁有最多農地之發展商。然而，恒地多次被指經友好人士成立的「艇仔公司」收地，當中以田生地產最為人熟悉，其主席曾指10年間為恒地收購逾800億的舊樓。

約八成被收購的馬屎埔農地被地產商以鐵網圍住，長期丟空。（資料圖片）

多間艇仔公司助收馬屎埔 鐵網封村口與居民爆突衝

近年新界東北發展計劃甚為矚目，政府於1998年在新界東北提出發展無煙環保城計劃，恒地早於提出計劃前兩年着手於馬屎埔不斷收地，現時已掌握逾八成、25公頃土地。根據資料，祺星有限公司、綠野田園有限公司及財宏有限公司，分別於1996及1997年開始，向馬屎埔的地主及農民收購田地，率先在中部、東南及北面取得據地。其中祺星為恒基子公司；綠野田園則為四叔妹夫關乃雄擔任主席。至於財宏則於2017年，入稟區域法院要求馬屎埔村農地物業前租戶遷出、及追討3,000元租金。

2004至2006年間，四叔透過艇仔公司收購逾一半（著色部分）的馬屎埔農地。（香港01製圖）

村民手拉手阻止保安前進（資料圖片） 新「艇仔」培豐有限公司於2001年成立，加入囤地戰團，翌年以近4800萬收購九幅農地，成功在馬屎埔東北面插旗。馬屎埔收地期間，恒地曾以保安以鐵絲網將土地圍收，封住馬屎埔村入口，保安與村民及聲援人士一度爆發衝突。

「艇仔」田生為恒地助收舊樓 10年涉逾800億

田生地產過去多次為恒地收工，其關係密切，恒地附屬公司榮捷發展有限公司，董事包括禤寶華及羅泰安，二人過去多次代表恒地及田生收購舊樓及新界農地。田生地產主席區永華去年表示，十年間協助恒地收購多區的舊樓，涉及800億至1000億元。

港鐵興建沙中線，紅磡黃埔街多棟舊樓被收購，恒地2016年年報顯示，於紅磡機利士南路、必嘉街、黃埔街和寶其利街收購大量業權。黃埔街部份舊樓貼有「田生集團」標誌；此外，前年機利士南路50號舊樓被申請強拍，田生地產為恒地代理人。

西半山羅便臣道105號翡翠園去年錄得42伙連車位的收購，新買家華貴企業董事為田生地產人士，翡翠園其後為恒地所有。恒地近年以約25億元沽出的尖沙咀金巴利道68至72號C號興建中地盤，是多年前透過田生收購所得。

黃埔街部份舊樓貼有「田生集團」標誌。（資料圖片）

旗下發展商圖發展南生圍 建高球場豪宅不獲批

李兆基雖然縱橫地產界，但亦有吃下「敗仗」。恒地旗下發展商「南生圍建業」於1994年獲准在米埔自然保護區附近，發展一個有18個洞的高爾夫球場及住宅發展項目，至2010年向城規會遞交藍圖時，被指藍圖涉及重大改動，因濕地保育原因不獲批准，恒地提出訴訟，惟終2017年院裁定恒地敗訴。