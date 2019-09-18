【港鐵出軌】東鐵綫紅磡站單月台恢復服務　乘客：今朝架車好正常

（蔡正邦攝）

周二（17日）上午8時30分一列往紅磡方向的東鐵線列車，在進入紅磡站一號月台發生事故，列車其中三卡偏離路軌，以及第四和第五卡分開，事件中八名乘客受輕傷。事發後港鐵派出近300名工程人員，漏夜進行緊急復修，並使用兩輛重型起重機，將出軌的車卡吊起及放回路軌上。

乘客：對港鐵出軌事故 不感擔心

港鐵於清晨6時10分宣佈，東鐵線紅磡站經過復修工作，今天可使用一個月台服務，來往紅磡站至羅湖站的班次維持7分鐘一班車。對於今日紅磡站單月台恢復服務，不少市民選擇乘列車至紅磡站，其中一名女乘客伍小姐指本來於九龍塘站下車，之後發現紅磡站過車，於是坐至紅磡站轉過海巴士，「今朝架車好正常，今日都冇預早出門口。」另一名男乘客稱，對於昨日港鐵出軌事故不感到擔心，他更認為意外是無可避免。

多班直通車取消 月台大致平靜

至早上九時許，紅磡站未有大批市民等待上車，月台大致平靜。另外多班直通車取消，港鐵表示以下班次可行駛， 其他班次取消。包括北行/廣州東Z806 0924/1123、Z812 1223/1417及Z816 1311/1508 Ktt，以及南行/往紅磡Z811 0930/1128、Z817 1538/1734 Ktt及Z805 1933/2133。