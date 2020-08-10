直播｜壹傳媒高層黎智英、張劍虹被捕　警通緝Mark Simon

壹傳媒集團創辦人黎智英大宅，今早（10日）有探員前往調查。消息指警方以違反《國安法》拘捕黎智英，他涉嫌第29條中勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；另亦指其涉及串謀欺詐及煽動罪。另據知多名壹傳媒高層，包括行政總裁張劍虹及集團營運總裁、財務總裁周達權被捕；Mark Simon則被警方通緝。

壹傳媒集團創辦人黎智英涉勾結外國勢力及詐騙罪被捕，探員赴大宅調查。

消息指警方以違反《國安法》拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英，今早7時許到其位於何文田嘉道理道大宅調查。他涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；另亦指他涉及詐騙。另外據報黎智英次子黎耀恩亦在西貢住所助查。黎智英助手Mark Simon在Twitter貼文，證實探員持搜查令到黎智英及其子寓所蒐證。

另據知被捕人士還有多名壹傳媒高層，包括行政總裁張劍虹及集團營運總裁、財務總裁周達權；Mark Simon則被警方通緝。

現年72歲的黎智英官司纏身，包括他在內的15名泛民人士，被指去年被指參與去年8至10月反修例運動期間，多次參與及組織未經批准的集結，並煽惑他人參與，涉及4宗案件。另外本年六四31周年，支聯會首次遭警方禁止在維園舉行集會，黎智英與另外共13人當晚前往悼念，事後收到傳票控告他們非法煽惑他人參與未經批准集結罪。