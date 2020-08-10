直播｜近200警搜壹傳媒大樓　黎智英張劍虹被押往辦公室搜查

壹傳媒集團創辦人黎智英大宅，今早（10日）有探員前往調查。消息指警方以違反《國安法》拘捕黎智英，他涉嫌第29條中勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；另亦指其涉及串謀欺詐及煽動罪。另據知多名壹傳媒高層包括行政總裁張劍虹等7人被捕；Mark Simon則被警方通緝。上午9時34分，黎智英戴上手銬，由警員押上七人車。近200名警員抵達將軍澳壹傳媒大樓搜查，上午10時45分黎智英乘坐的警方七人車進入壹傳媒大樓，戴上手銬在警員押解下先進入辦公室，其後黎要求上廁所，大批警員在門外拉起封鎖線。

【黎智英被捕】壹傳媒創辦人黎智英戴上手銬，由警員押往警署。（羅君豪攝）

消息指警方以違反《國安法》拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英，今早7時許到其位於何文田嘉道理道大宅調查。他涉嫌違反《國安法》第29條中勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；另亦指其涉及串謀欺詐及煽動罪。另外據報黎智英次子黎耀恩亦在西貢住所助查。黎智英助手Mark Simon在Twitter貼文，證實探員持搜查令到黎智英及其子寓所蒐證。上午9時34分，黎智英戴上手銬，由警員押上七人車。警員帶走電腦等作為證物。上午10時45分黎智英乘坐的警方七人車進入壹傳媒大樓。

據知被捕人士共7人，包括多名壹傳媒高層如行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光；黎智英及其兩名兒子黎見恩和黎耀恩。Mark Simon則被警方通緝。警方表示今晨採取拘捕行動，至少7人被捕，全部為本地男子，年齡介乎39歲至72歲。他們涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪。警方行動仍然進行中，不排除更多人被捕。

壹傳媒多名高層、黎智英兩子被捕

現年72歲的黎智英官司纏身，包括他在內的15名泛民人士，被指去年被指參與去年8至10月反修例運動期間，多次參與及組織未經批准的集結，並煽惑他人參與，涉及4宗案件。另外本年六四31周年，支聯會首次遭警方禁止在維園舉行集會，黎智英與另外共13人當晚前往悼念，事後收到傳票控告他們非法煽惑他人參與未經批准集結罪。

近200警員進入壹傳媒大樓搜查。（讀者提供）

近200警員進入壹傳媒大樓搜查

調任至國安處的組織罪案及三合會調查科高級警李桂華，上午10時率領近200名警員抵達將軍澳壹傳媒大樓搜查。據知《蘋果》行政部宣布鑒於將軍澳辦公室有突發狀況，通知同事暫時不要上班，在途中的同事即時折返。

約200名警員進入壹傳媒大樓後，有警員於新聞部位置搜查職員工作檯，不斷翻看工作檯的文件。《蘋果日報》總編輯羅偉光向警方要求出示「搜查令」，否則不應翻職員文件，惟警員着在場人士向在場高級警員了解。至上午10時半，《蘋果日報》總編輯羅偉光向國家安全處高級警司李桂華表示，壹傳媒代表律師不獲批進入大樓，要求李桂華在出示「搜查令」後才可進行執法，及強調壹傳媒稍後會進行司法覆核。上午10時45分黎智英乘坐的警方七人車進入壹傳媒大樓。至早上約10時55分，黎智英被押回壹傳媒大樓，他雙手被戴上手銬，進入其位於2樓的辦公室搜查。期間黎智英要求前往洗手間，有近50名警員於洗手間外戒備。

至上午11時，黎智英由洗手間被帶回其辦公室協助搜查，辦公室外有半百警員戒備，並拉起封鎖線。上午11時08分，壹傳媒代表律師到場，並進入警方封鎖線內。

李桂華上午11時20分在壹傳媒大樓外見記者，指已向在場負責人展示手令，由於擔心新聞材料牽涉其中，強調「編採、記者，新聞材料唔會搜查」。他稱現時搜查順利，希望盡早完成，「唔阻住傳媒運作。」警員11時33分再擴大封鎖線。張劍虹戴上手銬，上午11時50分被押往辦公室搜查。

警方在壹傳媒大樓外部署臨時指揮車，安裝天眼，又運來流動廁所。警方表示今早根據法庭手令進入及搜查將軍澳一座大廈，以偵查危害國家安全罪行。警方已經向大廈內的職員展示及解釋法庭手令內容，並要求大廈內的人合作，配合警方執行法庭手令。警方續解根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》附表一，為偵查危害國家安全罪行，警方可向裁判官申請手令，授權警方進入指明地方及進行搜查。

上午10時45分黎智英乘坐的警方七人車進入壹傳媒大樓，在警員押解下先進入辦公室，其後黎要求上廁所，大批警員在門外拉起封鎖線。（蘋果直播截圖）

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【黎智英被捕】黎智英涉勾結外國勢力、串謀欺詐及煽動罪被捕，律師到場。（蔡正邦攝）