尖沙咀槍擊｜「黐線勇」中槍逃亡片曝光　狂響咹連撞3車直奔醫院

「黐線勇」最新逃亡片段曝光！事發在昨日（8日）凌晨，荃灣和勝和猛人、金牌打手「黐線勇」於尖沙咀駕車期間，被1名鐵騎殺手槍擊。當時腋下中槍的黐線勇，負傷自行前往醫院求救，其間他高速駛往伊利沙伯醫院方向並撞向3車，他手術後情況仍嚴重。最新網上影片拍得黐線勇中槍後逃命經過，當時黐線勇的白色私家車駛至佐敦道，並不停響咹，從後由右線穿插至中線，私家車於15秒內撞開3輛的士，再駕回右線直駛離開，其中1輛被撞開的的士橫亙行車線。

↓↓↓ 「黐線勇」最新逃亡片曝光 ↓↓↓

+ 5 + 5 + 5

荃灣勝和猛人「黐線勇」胸口中槍逃生路線。（香港01製圖）

盤踞荃灣「和勝和」江湖猛人「黐線勇」，昨日（8日）凌晨於尖沙咀柯士甸道遭電單車殺手伏擊，左邊腋下中槍。當時一名戴頭盔及戴口罩男子，持手槍向「黐線勇」私家車前座乘客位置，隔窗射擊一槍。當時疑槍手因「卡彈」未能即時發射第二彈，「黐線勇」負傷踩油逃脫。

「黐線勇」中槍後自行前往醫院求醫，他手術後情況仍嚴重，至於涉案的槍手仍然在逃。據了解，案件涉及黑幫金錢糾紛。事發後，警方大舉調查案件及展開「犁庭掃穴」反罪惡行動，探員到勝和位於荃灣及尖沙咀的目標地點「掃場」，探員帶備盾牌及撞門鎚上門調查。行動中警方拘捕23人，他們罪名包括販毒、違反限聚令及管理賭博場所等。