奪命火｜一文看清死傷者關係　命危婦喪夫女　姐夫姨娚同葬火海

一場小孩子的慶生派對慘遭無情火吞噬，釀成7死11傷的慘劇。消息指，起火餐廳昨晚除了舉辦生日派對外，亦有其他客人光顧，故連同店東夫婦及職員，火警發生時火場內有逾20人被困。他們逃至近廚房位置後，部分人跳窗或爬出外牆逃生。火警最終導致18死傷。《香港01》綜合各方消息，整理了死者的人物關係，初步發現其中4名死者來自同一家族，分別是一對父女及一對父子，兩名父親為姐夫及舅仔的關係。其餘3名死者包括女店東，以及一對關係未明的男女。

+ 3 + 3 + 3

據了解，該間未持有有效食物業牌照的餐廳，由一對尼泊爾夫婦經營，同鄉形容以私人會所方式營運。餐廳位於唐樓一樓單位，客廳及露台佔約350呎的空間，餘下的約百多呎位置則是廚房、廁所及浴室。上址走廊沒有任何消防設備，包括滅火筒。

餐廳昨晚舉辦小朋友的生日派對，三個來自同一大家族的家庭出席活動。同時，餐廳內亦有其他客人用膳。因此，連同店東夫婦、職員及客人，餐廳內逾20人聚集。

火警當晚為印度新年排燈節，尼泊爾人亦會燃點蠟燭。其中一名傷者曾見到餐廳門外有燃點的蠟燭，懷疑燒著旁邊的隔音板引致火警，惟真正起火原因仍有待消防及警方調查。不過，火警懷疑由大門迅速蔓延，店內20多人無路可逃，被困在近廚房位置，部分人跳窗或爬出外牆逃生，有人安然無恙，但最終仍有18人受傷送院，其中7人證實死亡。

消息指，18名死傷者中，12人來自三個參加生日派對的家庭，每個家庭均有4人死傷；而其餘6名死傷者為餐廳店東夫婦及另一枱客人。死者及重傷者主要為昏迷不醒、吸入性損傷、燒傷及逃生時腳部受傷。

《香港01》初步整理死傷者的人物關係，4名死者是生日派對賓客，分別來自兩個家庭。一對姓Kandel的38歲及13歲父女喪命，其妻子留醫伊利沙伯醫院深切治療部，幾歲大的兒子則無大礙，現由其他親友照顧；Kandel的38歲姐夫Ram及Ram的8歲兒子Ryan亦有出席生日派對同樣葬身火海。其餘3名死者，包括40歲餐廳女店東 Tamang Binita，其丈夫亦在火警中受傷；另外兩名死者分別是39歲男子Sher及30歲女子Anita，暫時關係未明。

死者人物關係﹕

男子 38歲 Kandel Youba Raj（父親）

女童 13歲 Kandel Kritica（女兒）

男子 38歲 Nepal Ram Babu（Kandel的姐夫）

男童 8歲 Ram Babel Ryan（Kandel的姨娚）

男子 39歲 Gurung Sher Bahadur（關係未明）

女子 30歲 Anita Nirular（關係未明）

女子 40歲 Tamang Binita （女店東）

另有3男4女情況危殆；1人情況嚴重，2人穩定，1人出院。（來源﹕政府新聞處，截至11月16日晚上9時）