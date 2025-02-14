三代命案︱前區議員楊家安憶舅父文叔拒賣地原因　事發日曾收電話

元朗本周二（11日）發生文氏三代命案，93歲文彥均（文叔）及69歲兒子文國強伏屍振興新村村屋，全身多處利器刺傷及割傷，大量出血亡；而93歲死者的19歲孫兒文浩朝，於命案揭發不久，被發現在500米外的朗屏邨墮斃。警方將案件列作謀殺及自殺。

文叔是元朗屏山北選區前區議員楊家安的舅父，楊家安與文家關係密切，曾經與文叔商量賣地事宜。他接受《香港01》訪問時指，舅父性格頗固執，欲保留「阿公地」故拒絕賣地，而案發當日他曾接過「老表」文國強的電話，沒料竟成最後一通電話。



元朗2月11日發生文氏三代命案，其中兩名死者倒斃在振興新村一村屋內，翌日有鄰居到場獻花致祭。（王譯揚攝）

文叔是新田蕃田村原居民，祖先留下土地予文叔及其他8名兄弟，所以他在新界有多幅土地，惟多年來不時因土地問題，以高齡姿態與發展商對簿公堂，而文叔總是親自應訊。

文叔不欲出售「阿公地」 曾因小事拒簽名賣地

楊家安接受《香港01》訪問時表示，文叔經常提到那些土地是「阿公地」，而不想出售，亦不時與他商討賣地事宜。楊形容文叔性格固執，自己屢勸他賣地，惟對方卻以不同理由拒絕。文叔曾經想賣一個池塘，臨門一腳，上律師樓簽名時卻因小事不歡而散：「唔知點解（文叔）咁固執，話人哋字打得唔好，唔簽。」楊續指：「佢又固執，唔想賣，搞到依家咁樣。」

93歲死者文叔是元朗屏山北選區前區議員楊家安的舅父。楊家安以往曾協助舅父處理賣地事宜，得悉文家命案後，感到無奈。（黃學潤攝）

楊家安稱文國強、文浩朝均順從文叔意思

楊提到，文叔面對土地官司時，不會聘請律師，往往親自到庭應訊，而且對官司顯得很有信心，認為有機會勝訴。文叔的兒子文國強及孫兒文浩朝亦曾協助上庭答辯，問及二人會否因而感到大壓力，楊說：「我唔知佢（文國強）大唔大壓力呀， 次次都叫他上去法庭講俾個官聽。」至於孫兒文浩朝，楊形容：「都好正常，見佢上法庭幫（文叔）講，但都係唔夠律師講。」

問到文國強及文浩朝對賣地一事有何看法，楊認為二人均順從文叔決定：「都係聽老竇（文叔）意思。」

命案發生當日 楊家安曾收到文國強來電

楊家安得悉命案後，深感無奈，指自己多與舅父文叔聯絡，農曆新年前就曾飲茶相聚，反而與「老表」國強甚少往來。案發當日（11日）下午3時許，楊收到文國強來電，惟接通後無人應聲，估計與之前一次一樣，是撥錯電話，因此收線，並沒在意，詎料此為二人最後一次通電話。

他指，文叔因事故沒有在蕃田村起屋，又固執不與建築商洽談，結果搬走到振興新村居住，並在該處購買舖位開士多及餐廳。經營多年，直至後來經濟不景及年紀大才結業。他指，文叔身體健康，能夠踏單車出入，文國強亦會不時到文叔家照顧他。

料文叔妻子仍未得悉噩耗

文叔一家三男丁過身後，由其他親人辦理身後事；至於患有失智症、住在老人院的文叔妻子，楊相信她仍未得悉噩耗。

法庭判決書形容文叔在新田牛澤尾的4幅土地，大部分為空地，部分被茂密的植物覆蓋，部分則為已鋪路面。（羅敏妍攝）

翻查資料，文叔於2022年有兩宗訴訟，分別涉及新田牛潭尾4幅地及元朗加州豪園附近一幅池塘地。文叔在首宗訴訟上庭時，曾透露仍要應付另一宗土地官司，精神及體力上受到額外負擔。首宗訴訟因文叔年紀大，口齒表達比較困難，由69歲兒子文國強助上庭，但協助未盡理想，改由19歲孫子文浩朝上庭協助。最終該官司由發展商勝訴，法庭認為文叔出售土地，對有關地段的合理利用顯然更有利。

而另一訴訟則於昨日，即兇案發生後翌日判決，文叔同樣被判敗訴，要支付所有訟費。法官裁定地段可分劃，各自管理，各方可以選擇出售或使用其分劃的土地，而不受共同所有權的束縛。

文氏一家的土地問題，紛擾三代。消息指，文叔與兒子間中會為賣地問題起爭執，而19歲孫兒近日也要著手幫忙處理官司事宜，而感到有壓力。但命案肇因是否與此相關，以及是誰痛下殺手，警方仍在調查當中，畢竟案中三人均告離世，令調查陷入死無對證的困局。

警方日前（12日）交代案情指，93歲翁及其69歲兒案發前，首先回到振興新村村屋地下單位，19歲孫兒其後獨自到場及離開，然後前往朗屏邨。警方於晚上8時12分經999電台接獲一名男子報案，指振興新村單位內兩男身亡，及後又再於5分鐵後再接獲報案，涉及朗屏邨悅屏樓，19歲姓文男子、即振興新村93歲死者的孫兒墮樓身亡。孫兒正是振興新村一案的報案人。

經調查後，振興新村村屋93歲及69歲父子身上有多處被利器刺傷、割傷的傷口，大量出血，身旁有染血廚房鉸剪及生果刀。孫兒多處骨折，與墮樓傷勢脗合。警方表示，3名死者均為本地人、無業，生前彼此之間不曾有糾紛紀錄或案件；93歲死者獨居振興新村單位。警方正循多方向調查事件動機，包括個人背景、家庭關係及財產等利益糾紛。

▼2月11日振興新村雙屍案及朗屏邨墮樓案▼



元朗振興新村揭發雙屍案，兩人倒斃在一間村屋內。（左朗星攝）

元朗朗屏邨悅屏樓發生墮樓案，19歲男子當場死亡。（陳永武攝）

左起：父親、孫兒及爺爺。3名死者遺體由同一輛黑箱車舁送殮房。

▼2月12日警方返回振興新村雙屍案及朗屏邨墮樓案現場搜證▼

