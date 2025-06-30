越南婦失蹤｜警改列謀殺　化驗血跡屬於失蹤女子　相信已遇害

49歲越南裔女子梁思芯（Lisa）失蹤案，家屬相信她已遭同鄉慘遭殺害及肢解，警方早前循謀殺方向調查，並追緝潛逃離港的男疑兇。疑兇的25歲女友，涉嫌協助他乘船到內地，早前被控一項「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」罪。



警方今日（30日）表示，人員在青山道單位內發現血跡，經化驗後相信屬於該名失蹤女子，相信她已遇害，已將該宗於6月21日在長沙灣發生的失蹤人口案，改列「謀殺」案。西九龍總區重案組正調查案件。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 8256與調查人員聯絡。



在逃越南籍男疑犯的身影

一名戴口罩、穿短衫短褲及背斜孭袋的男子，雙手挽着多袋膠袋。（蔡正邦攝）

警方指，6月21日晚上約8時接獲報案，指一名49歲外籍女子，同日中午離開位於旺角水渠道的住所後，便告失蹤。警方經進一步調查後，相信該名女子失蹤前，曾與一名懷疑涉案的外籍男子，一同前往長沙灣青山道一單位。人員在該單位內發現血跡，經化驗後相信血跡屬於該名失蹤女子。警方有理由相信她已經遇害，今日將案件改列「謀殺」。

警方早前已就此案，於6月25日在深水埗拘捕一名25歲外籍女子，相信她案發後曾協助該名涉案男子逃去。她被暫控一項「協助罪犯」罪，案件已於6月27日在九龍城裁判法院提堂。

一名戴口罩、穿短衫短褲及背斜孭袋的男子，雙手挽着多袋膠袋。（蔡正邦攝）

▼疑犯曝光▼



據悉，Lisa來自越南廣治市社，來港36年，與前夫育有一對子女，其中兒子18歲、女兒12歲。子女與她同住。梁婦結識任職地盤工的港人男朋友，對方亦育有一女兒（13歲），一家5口同住旺角太子。

Lisa的父母及親友上周四（26日）攜同祭品及Lisa相片，重回青山道152號唐樓現場拜祭。親友神色哀傷，互相擁抱拭淚。其後親友向記者展示一篇越南文的網上文章，指Lisa被疑兇「阿義」因金錢被殺害，慘遭殺害及肢解，遺體被放在多袋垃圾內棄置，相信他已潛逃，懷疑打算逃回越北。文中指香港及越南警方正通緝男子，呼籲市民如有消息，請聯絡警方。文末形容疑兇行徑，「他比野獸更野蠻」。

而警方早前已拘捕一名25歲越南籍、持行街紙的女子，相信與男疑犯為情侶關係，涉嫌協助疑犯，案件上周五（27日）在九龍城裁判法院提堂，她被控意圖妨礙拘捕罪，涉協助疑犯乘船到內地，沒有保釋申請，還押至8月22日再訊。

家屬相信事主已被殺害 悲慟拜祭

失蹤者一眾家屬親友，事後神色哀傷到達案發現場，手捧失蹤者大頭照進行拜祭。（林振華攝）

親友神色哀傷，不時互相擁抱拭淚。（林振華攝）

事發6月21日，洋名Lisa的越南裔49歲姓梁婦人離開位於太子寓所後，隨一名非華裔男子，登上青山道152號一個唐樓單位後失蹤。警方其後翻查大量閉路電視，揭發一名男子多次出入大廈並手持重物，並棄置到後巷及街道不同垃圾桶，現時循謀殺方向調查。

重案組及鑑證科人員，連日前往上述單位調查蒐證，包括使用調查兇殺案常見的弧光燈等，並檢走刀柄、漂白水及清潔劑等證物。由於疑犯多次棄置大型垃圾，警方懷疑垃圾內物件與案有關，上周四（26日）於堆填區展開搜索工作，據知更派出水鬼隊到大角咀海輝道、馬灣及欣澳對出海面搜索，消息指，警方初步檢獲懷疑事主衣物、一套男性運動衣服及懷疑屬於事主的手提電話，暫未發現人體殘肢，至今仍未尋獲事主遺體。

警方身穿保護衣在屯門稔灣堆填區搜證

49歲持身份證越南籍女子失蹤，警方懷疑她已遭謀殺，疑犯多次棄置重物，警方到堆填區蒐證。（蔡正邦攝）