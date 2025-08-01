益豐大廈停電｜A座再跳掣停電 居民難抵酷熱批政府：當無咗件事
撰文：黃偉民
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土瓜灣益豐大廈上周六（26日）因鹹水管爆裂，漏水滲入電錶房引發火警及停電，工程人員經過搶修後一度全部恢復供電，惟A座復電已三番四次後「跳掣」停電，昨日（31日）又再一次「跳掣」，不少居民大吐苦水，指A座2樓到6樓共5層，共80戶人均受影響，有居民批評現時政府人員、關愛隊及警員已離場，幾乎已「當無咗件事」。
因天氣炎熱，有居民在同幢大廈的賓館租房暫住，豈料昨晚「酒店都無電」。大廈張貼通告指，現正進行改善工程，呼籲居民切勿使用功率大的電器。
不願露面的劏房住客鍾先生向《香港01》指，早前機電署人員指已為大廈接駁後備電源，並提醒電量未完全恢復，居民要避免同一時間使用多種電器。他指居民已相當合作，但昨晚10時、12時、凌晨3時連環跳掣。他批評，現時天氣酷熱，居民無冷氣如何生活，並指今日政府人員、關愛隊及警員已離場，幾乎已「當無咗件事」，他表示如情況沒有改善，會向業主反映及退租。
A座居民伍先生表示，昨晚8至9時開始停電，亦無人通知何時復電，只能打開門窗赤身睡覺。另一名住戶盧小姐則指，昨晚停電也只能留在家，「都冇辦法冇電」。
居民王先生表示，上周六單位停電後，經工人修理後，A座至星期三才復電，惟復電後供電不穩，「兩三個鐘又再停（電）」，他坦言只能「忍吓」。惟因天氣炎熱，他在益豐大廈的賓館租房暫住，一晚需300至400元，豈料昨晚「跟住酒店都無電」。
大廈賓館職員表示，賓館曾於周一（28日）復電，但昨晚又停電，她今早來接更，得悉數戶客人已全數退房離開，「人哋退房我哋咪畀返錢佢哋走囉」，她表示沒人告知何時會復電，她坦言停電難抵酷熱天氣，自己因要看舖才留下。她無奈指，若客人「唔怕熱咪租囉，租一個鐘兩個鐘咪減一半（房租）畀你。」
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