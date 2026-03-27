宏福苑上樓安排時間表｜宏新閣最快4.20可上　其餘六廈分兩輪進入

大埔宏福苑火災發生至今滿4個月，政務司副司長卓永興今日（27日）表示，將於4月20日至5月4日分三輪安排宏志閣以外7座大廈居民上樓執拾個人物品，當中宏新閣最先，居民最快可於4月20日上樓，其後兩輪將每日開放兩幢樓宇，順序為宏昌閣、宏仁閣、宏道閣、宏泰閣、宏建閣、宏盛閣。



政務司副司長卓永興今日（27日）表示，將於4月20日至5月4日分三輪安排宏志閣以外的7座大廈居民上樓執拾個人物品。（賴卓盈攝）

第一輪開放日期為4月20日至22日，宏新閣居民打頭陣，是首批上樓執拾個人物品的住戶，以便當局走順樓層。第二輪開放日期為4月23日至28日，每日將從宏昌閣、宏仁閣、宏道閣中開放兩棟樓宇，讓居民上樓執拾。第三輪日期為4月29日至5月4日，同樣每日開放兩棟樓宇，宏泰閣、宏建閣、宏盛閣的居民可於指定日期上樓。

上樓日期表



（第一輪）4月20日至4月22日：宏新閣

（第二輪）4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣；4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

（第三輪）4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣；5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣



卓永興又表示，將透過一戶一社工通知住戶可上樓的日期及時間，預計15日可完成7座大廈居民上樓執拾事務。

至於上樓安排，卓永興稱每個單位可讓4名居民同時進入， 不過部份單位因局部結構損毀被圍封，則只能有兩名居民進入；少部份單位因被大火燒毀而造成結構重損毀，只能有一名居民進入。不計步行上落樓時間， 居民多逗留3小時， 每日分上下時段上樓，上午時段為9時至下午1時，下午是2時半至6時半。