宏福苑上樓僅得一張單位相參考？社署：會按實際情況提供更多照片

宏福苑除宏志閣的7幢大廈居民月底將獲安排上樓執拾物品，惟有居民稱當局只提供一張單位局部相片，不能了解單位損毀狀況，只靠社工按政府文件資料口述，以了解屋內狀況。社署今日（7日）指，居民可透過一戶一社工反映訴求，政府會按實際情況，向居民提供更多相關單位照片。



政府將動員約1,000人安排居民上樓執拾。（資料圖片／夏家朗攝）

政府4月20日起，分批安排宏福苑受災居民上樓執拾物品，預料動員1,000人在場提供協助。不過，有居民反映日前與一戶一社工見面，惟對方稱不能提供詳細文件，只能提供一張相片，對此感到非常不解。

該居民又稱，相片角度相當「刁鑽」，只由大門外拍攝至單位內部，還受到單位號碼牌遮擋，兩個房間及其他位置完全看不到，最後居民只能依靠社工按政府文件資料口述了解屋內狀況。

受宏福苑火災影響的七幢樓宇居民，4月20日起可分批返回單位執拾物品，最多4人上樓，可逗留最多3小時。（資料圖片／梁鵬威攝）

社署︰可向一戶一社工反映 會按實際情況提供更多相片

社署今日回應指，有關居民可透過一戶一社工反映訴求，政府會按實際情況，向居民提供更多相關單位的照片，讓他們更清晰了解單位實況。