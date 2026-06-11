太古城母女命案｜10小時生離死別　女童回家約15分鐘喪命全城悲慟

太古城廬山閣一對48歲及12歲母女因管教問題爭執，昨日（10日）於10小時內先後墮樓身亡，慘劇令全城悲慟。女童步亡母後塵的經過，亦引發全城關注。



由揭發母親墮樓、女童送院、見心理科、父親陪同回家、回家後約15分鐘墮樓，勞工及福利局局長孫玉菡今日（11日）哽咽回應，指「醫院裏的醫生、護士和社工均對她進行了評估和檢查」，惟評估的具體情況仍有待調查，現階段不宜作揣測，強調社署會全力支援有關家庭。各界亦深表關注，提出專業意見，盼日後不會再生同類悲劇。



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太古城昨日（10日）兩宗墮樓案，48歲母親及12歲女兒相繼身亡。（黃偉民攝）

據了解，案中墮斃的黃（48歲）婦人，生前在公立醫院任職醫護心理服務社工。據了解，昨日（10日）早上約7時45分，母女二人於家中，因管教問題爭執。早上9時24分，黃婦墮樓，12歲女兒揭發報案。

事發後，女童被送往東區醫院，據悉已看過心理服務科。黃婦的上司亦是註冊臨床心理學家，同樣到院見過女童；同時，社署亦派員到院接觸女童。及至晚上7時05分，女童在父親陪同下回家；惜晚上7時21分，有居民報警指女童墮樓亡。

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母女墮樓時序：

6月10日早上約7時45分：案中母女因管教問題爭執

6月10日早上約9時24分：母親墮樓，女兒報案

6月10日晚上約7時05分：女童在父親陪同下回家

6月10日晚上約7時21分：女童墮樓，居民報警

勞工及福利局局長孫玉菡。（港台直播截圖）

勞工及福利局局長孫玉菡今日（11日）出席活動後，哽咽回應事件，指案中母親昨早墮樓身故後，女兒在家人陪同下到醫院，「醫院裏的醫生、護士和社工均對她進行了評估和檢查」，經院方評估後，讓女兒在家人陪同下回家。孫玉菡指，評估的具體情況仍有待調查，現階段不宜作揣測。他又指，感到非常難過，對家人致以最深切慰問，強調社署會全力支援有關家庭。

社署署長杜永恒則表示，有關家庭並非社署正跟進的個案，署方昨晚已派員家訪，將提供全面情緒支援，亦會協助處理身後事；社署亦向案中父親及其他家屬留下聯絡方法。

事件亦令各界關注，本身是社工的立法會前社福界議員狄志遠指，輕生者的遺屬應否返家，機制上社工等會作專業評估，當中有要求留院的選項，相信今次事件的調查中，會檢視社工作決定時考慮的基礎。他又指，留院對遺屬的保護性為最高，但家人陪伴可協助走出傷痛亦是考慮因素。

立法會議員（社福界）兼香港社會服務聯會行政總裁陳文宜稱，對事件感到悲痛，現階段要全力支援兩位死者的家屬，並持續檢視相關危機介入機制，防止同類悲劇再次發生。尤其年僅12歲驚悉摯親輕生後，屬於高風險情況，必須密切跟進。

香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝則指，面對摯親或相熟朋友自殺離世，當時人本身的自殺風險會增加，因此對自殺遺屬的支援是十分重要，當時人須主動尋求協助，又或其親友察覺異樣，亦可協助為他/她找尋協助。葉兆輝表示，不清楚事主母女的家庭狀況，只是女戶主面對教育問題，卻選擇以極端方法處理； 他強調「辦法比困難多」，遇到困難要願意尋求協助；身邊親友亦要提高自殺風險的認知和警覺性，及早介入。

太古城廬山閣兩母女，昨日（10日）先後墮樓身亡，全城悲慟。（黃偉民攝）

精神科醫生麥永接表示，現今香港家庭面臨着「大人有大人壓力，小朋友有小朋友壓力」的雙重困境，兩者往往會互相影響，建議家長使用「靜觀育兒 (Mindful Parenting)」觀念，建立一套健康的親子溝通方式；亦建議定下長遠相處底線，絕不用生死作要脅。此外，就遺屬支援，政府就事件可建立非辦公時間的支援機制，應對急性創傷與哀傷，若風險極高，可考慮在醫院短期住院方式觀察。

女童所讀小學今日（11日）發出通告，指全校師生深感悲痛及難過，校方已即時啟動「危機處理小組」支援，並呼籲家長留意子女表現。

案中女童所讀小學今日亦發出通告，指全校師生深感悲痛及難過。校方已即時啟動「危機處理小組」，並聯同教育局及相關專業機構，由教育心理學家、輔導 心理學家、學校輔導員及教師，全力為受影響的師生及家長提供情緒支援及輔導。

校方請各家長在這段時間多留意子女的表現，聆聽他們的傾訴，讓他們說出自己的感受，並給予適切的安慰及勸勉。如家長或子女因此事有任何困擾，可向班主任、學校輔導員校長尋求協助。通告亦附函「家長如何協助子女面對危機事件」供家長參考。

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