元朗狗咬狗｜比熊犬狗主悼念　稱大狗咬頸唔放　腳踢噴水阻止無果

元朗YOHO發生恐怖「狗咬狗」事件。昨日（17日）下午，一隻重達60公斤的大型犬，在20分鐘內分別咬死一隻17歲迷你貴婦狗和一隻4歲比熊犬。涉事比熊犬「薇薇」主人今日（18日）在社交平台發文懷念愛犬，指他與家人「十分傷痛，徹夜難眠」，形容「薇薇是一隻特別乖特別溫馴的小狗，是我們全家人的小天使」。狗主又憶述昨日事件經過，表示當日如常帶「薇薇」外出，惟一隻「一半人高」的大狗衝出咬向「薇薇」頸項。他指自己當時嘗試各種方法阻止大狗，但無奈「我只能眼睜睜看著自己的小狗失去生命」。



比熊犬「薇薇」主人在社交媒體Threads中上載「薇薇」事發前最後的錄影，指「只有反覆看著她可愛好奇的樣子，才能暫時忘記可怕景象」。

狗主感謝網民關心，他憶述愛犬「薇薇」很喜歡落街，狗主和家人每天會帶牠散步兩次。狗主指，昨日如常到元朗YOHO棒棒糖公園散步，「沒料到突然衝出一隻半人高大狗，一口咬住薇薇的頸項」。

狗主上載「薇薇」事發前最後的錄影，形容「薇薇」是一隻特別乖特別溫馴的小狗，指牠「是我們全家人的小天使。我好想再抱著她，親親她。不敢相信她就這樣突然離我們而去．．．」（Threads/@yoho.meimei）

狗主續指，他嘗試過「踢那隻大狗，用水噴牠鼻，用零食引牠，但牠就是死口咬著薇薇不放」，他只好尖叫求救，幸得熱心途人相助，「但面對幾十磅的大狗死口不放，大家都沒辦法，我只能眼睜睜看著自己的小狗失去生命」。他又提到，當時「薇薇」即使明顯死亡，大狗仍守著「薇薇」遺體，直到警方到場，把牠控制，狗主才能收拾遺體。

狗主指事後他才知悉該大狗還咬死了另一隻小狗，但「由始到終，大狗主人並沒出現」。

狗主表示：「面對驟然慘劇，我和家人都十分傷痛，徹夜難眠。薇薇是一隻特別乖特別溫馴的小狗，是我們全家人的小天使。我好想再抱著她，親親她。不敢相信她就這樣突然離我們而去．．．」

事發在昨日（17日）下午3時許，警方接獲兩人報案，指一隻狗在元朗元龍街先後襲擊他們的狗。警員趕至，一度持盾追趕和用壁報板圍住大狗，最終由漁護署人員控制大狗。經初步調查，該兩隻被襲的狗隻被證實死亡。案件列「狗咬」，已交由漁護署跟進。

漁護署回覆《香港01》查詢指出，涉案大狗植有晶片，並領有有效狗牌，已被帶到該署轄下的動物管理中心。漁護署人員會根據狗隻牌照上的資料聯絡其畜養人，並會調查事件，如有足夠證據，會提出檢控。

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（threads／yyy.yuu）

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。(小紅書）