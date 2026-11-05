觀塘工廈現鼠蹤｜食環署：再巡查揭大廈鼠患嚴重　發消除蟲鼠通知

本港多區出現鼠患，許多市民拍攝到「群鼠亂舞」的場面。Threads昨日（4日）流傳一段影片，長約30秒，現場是成業街一幢工業大廈地下。片中可見，在光天化日之下，多個綠色大型垃圾箱一字排開靠牆擺放，部份箱蓋沒有冚好，垃圾多到滿瀉，甚至有垃圾袋放在桶蓋上，不排除垃圾氣味引來鼠群。垃圾箱轆底位置有多隻老鼠，牠們各自爬來爬去，部份探頭探腦。



食物環境衞生署回覆《香港01》查詢表示，署方昨日留意到社交媒體片段後，已派遣夜間防治鼠患流動隊在有關位置進行滅鼠工作。食環署今日（5日）再到場巡查，發現大廈內有明顯且嚴重的鼠患跡象，已即時向相關大廈及處所負責人士發出15張「消除蟲鼠通知書」，要求有關人士必須在指定期限內徹底消除鼠患。如未能在指定期限內遵辦，署方會考慮提出檢控。



食環署表示，昨日留意到社交媒體片段顯示觀塘成業街一工業大廈範圍內疑有鼠蹤，已隨即加強事涉大廈附近一帶公眾地方的防治鼠患工作。鑑於片段所示該處鼠患情況嚴重，署方遂派遣夜間防治鼠患流動隊在有關位置進行滅鼠工作。人員今日再次派員到場巡查，並把範圍擴大至大廈內其他高風險位置及附近的食物業處所，重點檢查處所的廢物管理、鼠患跡象及各項防鼠措施。

其間，食環署人員發現大廈內有明顯且嚴重的鼠患跡象，已即時向相關大廈及處所負責人士發出15張「消除蟲鼠通知書」，要求有關人士必須在指定期限內徹底消除鼠患，包括針對鼠隻出沒地點進行集中滅鼠、妥善處理廢物、堵塞鼠洞及清除藏匿處等。如未能在指定期限內遵辦，署方會考慮提出檢控。

食環署續指，持續跟進事涉工業大廈的滅鼠及相關跟進工作，並繼續加強附近一帶的防鼠和滅鼠工作。根據紀錄，過去一年，食環署接獲一宗有關題述工業大廈的鼠患投訴。接獲該宗投訴後，署方已隨即派員到場巡查，並向相關人士提供防鼠和滅鼠的專業指導。

▼觀塘成業街▼



光天化日之下，垃圾箱底部轆底和罅隙位置有多隻老鼠，牠們各自爬來爬去，部份探頭探腦。（Threads@troubleshoot_the_world影片截圖）

許多網民驚呼「越嚟越誇張」、「食環做嘢啦」、「勁大隻」、「天光光都咁多」、「好恐怖，就嚟身邊附近梗有隻喺附近出現」。

《香港01》今日（5日）凌晨前往現場視察。現場消息稱，食環署早前在現場一帶擺放多個老鼠籠，用來捕捉老鼠；就現場所見，其中一個老鼠籠內有老鼠，發出吱吱叫聲；另有3至4隻老鼠亂竄，垃圾箱蓋已經冚好，附近擺放卡板等大型垃圾。

光天化日之下，垃圾箱底部轆底和罅隙位置有多隻老鼠，牠們各自爬來爬去，部份探頭探腦。（Threads@troubleshoot_the_world影片截圖）

光天化日之下，垃圾箱底部轆底和罅隙位置有多隻老鼠，牠們各自爬來爬去，部份探頭探腦。（Threads@troubleshoot_the_world影片截圖）

仍然有老鼠亂竄。（陳永武攝）

其中一個老鼠籠內有老鼠，發出吱吱叫聲。（陳永武攝）

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本港多區包括大角咀櫻桃街、葵涌大隴街、紅磡黃埔街、港鐵葵芳站、青衣城食肆、屯門食肆、港鐵大窩口站等地方，上月起先後被發現有鼠蹤，引來外界關注。

▼港鐵大窩口站▼



一隻老鼠在港鐵大窩口站內的銀色金屬設備櫃附近出沒。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

老鼠沿牆邊奔跑。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

老鼠跳上多級樓梯離開，身手非常敏捷。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

▼屯門華都商場食肆▼



根據帖主上載的影片，老鼠在天花板喉管爬來爬去，體型龐大，身手敏捷。（Threads@_hanasan影片截圖）

▼青衣城食肆▼



老鼠旁邊放有多盤雞蛋、罐頭及其他食材，環境相當雜亂。（Threads@englanddaddy圖片）

▼紅磡黃埔街後巷▼



至少有10多隻老鼠在後巷穿梭。（Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」影片截圖）

▼葵涌大隴街休憩花園下方斜坡▼



葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，亦見到多隻老鼠亂竄。（資料圖片／王譯揚攝）

▼港鐵葵芳站▼



一隻老鼠在港鐵葵芳站大堂沿牆邊遊走，而且試圖跳入一個消防裝置內，卻不果，行為儼如「紮紮跳」。（網上影片截圖）

▼觀塘區▼



多隻老鼠在行人路遊走，其中一隻帶隊竄入水馬內，隨後有超過10隻老鼠輪流跟隨。（網上影片截圖）

▼大角咀櫻桃街公園▼

