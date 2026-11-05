港鐵大窩口站老鼠奔跑　狂跳樓梯身手敏捷　目擊者：癡線㗎｜有片

本港多區驚現老鼠，繼港鐵葵芳站後，大窩口站同有鼠蹤。Threads昨日（4日）流傳一段影片，一隻老鼠在港鐵大窩口站內的銀色金屬設備櫃附近出沒，並沿牆邊奔跑，繼而跳上多級樓梯離開，身手非常敏捷，一把女聲驚呼「港鐵都有老鼠」、「癡線㗎」，估計老鼠「行錯路」誤入車站。



▼港鐵大窩口站▼



一隻老鼠在港鐵大窩口站內的銀色金屬設備櫃附近出沒。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

老鼠沿牆邊奔跑。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

老鼠跳上多級樓梯離開，身手非常敏捷。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

本港多區包括大角咀櫻桃街、葵涌大隴街、紅磡黃埔街、港鐵葵芳站、青衣城食肆、屯門食肆等地方，上月起先後被發現有鼠蹤，引來外界關注。

▼屯門華都商場食肆▼



根據帖主上載的影片，老鼠在天花板喉管爬來爬去，體型龐大，身手敏捷。（Threads@_hanasan影片截圖）

▼青衣城食肆▼



老鼠旁邊放有多盤雞蛋、罐頭及其他食材，環境相當雜亂。（Threads@englanddaddy圖片）

▼紅磡黃埔街後巷▼



至少有10多隻老鼠在後巷穿梭。（Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」影片截圖）

▼葵涌大隴街休憩花園下方斜坡▼



葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，亦見到多隻老鼠亂竄。（資料圖片／王譯揚攝）

▼港鐵葵芳站▼



一隻老鼠在港鐵葵芳站大堂沿牆邊遊走，而且試圖跳入一個消防裝置內，卻不果，行為儼如「紮紮跳」。（網上影片截圖）

▼觀塘區▼



多隻老鼠在行人路遊走，其中一隻帶隊竄入水馬內，隨後有超過10隻老鼠輪流跟隨。（網上影片截圖）

▼大角咀櫻桃街公園▼

