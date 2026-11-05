網傳觀塘工廈垃圾箱有鼠群出沒　01直擊老鼠亂竄　籠內有鼠｜有片

本港多區出現鼠患，許多市民拍攝到「群鼠亂舞」一幕。Threads昨日（4日）流傳一段影片，長約30秒，現場是成業街一幢工業大廈地下，片中可見，光天化日之下，多個綠色大型垃圾箱一字排開靠牆擺放，部份箱蓋沒有冚好，垃圾多到滿瀉，甚至有垃圾袋放在桶蓋上，相信氣味引來鼠群。



垃圾箱轆底位置有多隻老鼠，牠們各自爬來爬去，部份探頭探腦。拍片男子不敢走近，只能站在遠處拍攝，表示「我諗100隻都有呀」、「癡X線」。



許多網民驚呼「越嚟越誇張」、「食環做嘢啦」、「勁大隻」、「天光光都咁多」、「好恐怖，就嚟身邊附近梗有隻喺附近出現」。

《香港01》今日（5日）凌晨前往現場視察。現場消息稱，食環署早前在現場一帶擺放多個老鼠籠，用來捕捉老鼠；就現場所見，其中一個老鼠籠內有老鼠，發出吱吱叫聲；另有3至4隻老鼠亂竄，垃圾箱蓋已經冚好，附近擺放卡板等大型垃圾。

▼觀塘成業街▼



光天化日之下，垃圾箱底部轆底和罅隙位置有多隻老鼠，牠們各自爬來爬去，部份探頭探腦。（Threads@troubleshoot_the_world影片截圖）

光天化日之下，垃圾箱底部轆底和罅隙位置有多隻老鼠，牠們各自爬來爬去，部份探頭探腦。（Threads@troubleshoot_the_world影片截圖）

光天化日之下，垃圾箱底部轆底和罅隙位置有多隻老鼠，牠們各自爬來爬去，部份探頭探腦。（Threads@troubleshoot_the_world影片截圖）

仍然有老鼠亂竄。（陳永武攝）

其中一個老鼠籠內有老鼠，發出吱吱叫聲。（陳永武攝）

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本港多區包括大角咀櫻桃街、葵涌大隴街、紅磡黃埔街、港鐵葵芳站、青衣城食肆、屯門食肆、港鐵大窩口站等地方，上月起先後被發現有鼠蹤，引來外界關注。

▼港鐵大窩口站▼



一隻老鼠在港鐵大窩口站內的銀色金屬設備櫃附近出沒。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

老鼠沿牆邊奔跑。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

老鼠跳上多級樓梯離開，身手非常敏捷。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

▼屯門華都商場食肆▼



根據帖主上載的影片，老鼠在天花板喉管爬來爬去，體型龐大，身手敏捷。（Threads@_hanasan影片截圖）

▼青衣城食肆▼



老鼠旁邊放有多盤雞蛋、罐頭及其他食材，環境相當雜亂。（Threads@englanddaddy圖片）

▼紅磡黃埔街後巷▼



至少有10多隻老鼠在後巷穿梭。（Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」影片截圖）

▼葵涌大隴街休憩花園下方斜坡▼



葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，亦見到多隻老鼠亂竄。（資料圖片／王譯揚攝）

▼港鐵葵芳站▼



一隻老鼠在港鐵葵芳站大堂沿牆邊遊走，而且試圖跳入一個消防裝置內，卻不果，行為儼如「紮紮跳」。（網上影片截圖）

▼觀塘區▼



多隻老鼠在行人路遊走，其中一隻帶隊竄入水馬內，隨後有超過10隻老鼠輪流跟隨。（網上影片截圖）

▼大角咀櫻桃街公園▼

