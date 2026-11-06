連鎖食店旺角分店驚現3老鼠　炮台山分店燈箱內爬滿蟲｜有片

撰文：凌逸德
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本港鼠患問題停不了！大量老鼠當眾「開餐」。Threads前日（4日）流傳一段影片，顯示一間連鎖雲吞餃子店的餐牌燈箱內藏有多隻昆蟲，牠們在燈箱內爬來爬去，雖然沒有露出真身，但清楚見到蟲影，非常嚇人；帖主用文字指出涉事分店位於炮台山。

但有網民在留言區上載更恐怖的影片，指出現場是該間連鎖雲吞餃子店的旺角分店，食店已經關門，隔住透明閘都見到有3隻老鼠在樓面位置徘徊，其中一隻快速竄走，餘下兩隻繼續留在拍攝範圍內，分別走來走去或站在碗口上，一名女子驚呼「Holy Crap」、「癡X線」、「Oh My God」，男子笑言「唔好走住，影埋張相先」、「師兄，好好味」。

許多網民見到帖主影片，留言指「有皮影戲睇，超值」、「以為燈光效果」、「我以為自己有飛蚊症」，另有網民見到老鼠影片，驚呼「好恐怖」、「無得餃，今次玩X完」、「米奇妙妙屋」。

▼連鎖雲吞餃子店炮台山和旺角分店▼

多隻昆蟲在炮台山分店餐牌燈箱內爬來爬去，雖然沒有露出真身，但清楚見到蟲影，非常嚇人。（Threads@_.pls_help影片截圖）
旺角分店已經關門，隔住透明閘都見到有3隻老鼠在樓面位置徘徊。（Threads@wawa.whw影片截圖）
其中一隻快速竄走，餘下兩隻繼續留在拍攝範圍內。（Threads@wawa.whw影片截圖）
餘下兩隻繼續留在拍攝範圍內，分別走來走去或站在碗口上。（Threads@wawa.whw影片截圖）

本港多區包括大角咀櫻桃街葵涌大隴街紅磡黃埔街港鐵葵芳站、青衣城食肆屯門食肆港鐵大窩口站觀塘成業街一幢工廈地下位置等地方，上月起先後被發現有鼠蹤，引來外界關注。

▼觀塘成業街▼

光天化日之下，垃圾箱底部轆底和罅隙位置有多隻老鼠，牠們各自爬來爬去，部份探頭探腦。（Threads@troubleshoot_the_world影片截圖）
仍然有老鼠亂竄。（陳永武攝）
其中一個老鼠籠內有老鼠，發出吱吱叫聲。（陳永武攝）
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▼港鐵大窩口站▼

一隻老鼠在港鐵大窩口站內的銀色金屬設備櫃附近出沒。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）
老鼠沿牆邊奔跑。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）
老鼠跳上多級樓梯離開，身手非常敏捷。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

▼屯門華都商場食肆▼

根據帖主上載的影片，老鼠在天花板喉管爬來爬去，體型龐大，身手敏捷。（Threads@_hanasan影片截圖）

▼青衣城食肆▼

老鼠旁邊放有多盤雞蛋、罐頭及其他食材，環境相當雜亂。（Threads@englanddaddy圖片）

▼紅磡黃埔街後巷▼

至少有10多隻老鼠在後巷穿梭。（Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」影片截圖）

▼葵涌大隴街休憩花園下方斜坡▼

葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，亦見到多隻老鼠亂竄。（資料圖片／王譯揚攝）

▼港鐵葵芳站▼

一隻老鼠在港鐵葵芳站大堂沿牆邊遊走，而且試圖跳入一個消防裝置內，卻不果，行為儼如「紮紮跳」。（網上影片截圖）

▼觀塘區▼

多隻老鼠在行人路遊走，其中一隻帶隊竄入水馬內，隨後有超過10隻老鼠輪流跟隨。（網上影片截圖）

▼大角咀櫻桃街公園▼

網上片段顯示，有10多隻老鼠在櫻桃街公園內自由走動，有如老鼠樂園。（網上圖片截圖）
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