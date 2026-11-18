韓國天團BIGBANG為慶祝出道20周年，正舉辦世界巡迴演唱會，昨日（17日）香港站尾場收官，不料落幕之際再生事端。有歌迷離場時稍一不慎，放在座位上的VIP禮品袋連同私人物品已不翼而飛，最終報警處理並在網上發文，尋求知情人士協助。



苦主的私人物品連同禮品袋遇竊，於網上尋求目擊者協助。（Threads截圖）

當事人今（18日）晨於網上發文，苦中作樂自嘲因遇竊意外成為演唱會「最後離開嘅觀眾」。事主在文中稱，昨晚BIGBANG演唱會完場後，他將VIP禮品袋連同私人物品放在位處座位表B6區的椅上，自己站到離物品約2個座位距離，背對物品約20秒後整個袋子已不翼而飛。事主指袋內有私人物品。

事主最後在職員協助下報警，在警員陪同下回到場內搜尋失物，但未有發現，只能備案處理。事主將事情經過上傳發文，向上述座位區域內的在場人士徵求資訊，希望能尋回失物。事主又坦言「冇諗過係香港場會發生咁嘅事」，對事件感到無奈，並希望找尋「唔小心攞咗我袋嘢嘅人」。

警方於昨日（17日）晚上11時56分接獲電子報案，警方到場嘗試尋找，但沒有發現。由於報案人表示可能散場時，在人多混亂情況下，被別人錯手取去自己的紀念品袋。案件無刑事成分，列作「失物」處理。