匡智會松嶺二校女教師虛報虐兒被捕　匡智會︰已暫停其職務

嚴重智障兒童學校大埔匡智會松嶺二校，早前被指涉及多宗虐兒，引起社會嘩然。警方懷疑該校一名48歲女教師偷拍學校教學影片、非法盜取學生資料及製作匿名信，再寄給家長、辦學團體及傳媒機構。但警方發現信中指控大部份誇張失實，並於今日（9日）交代案情，指已於本周一（7日）以「不誠實取用電腦」及「浪費警力 」罪拘捕該名女教師。

匡智會今日（9日）就此發出聲明，指大埔匡智會松嶺二校法團校董會已經暫停該名被捕教師職務，並會確保學校運作不會受任何影響。



匡智會在聲名指，該名被捕女教師為本會匡智松嶺第二校的員工，自她散播不實消息後，二校被傳媒廣泛報導發生虐待學童事件。聲明指法團校董會「已經暫停其職務」，並且對警方調查結果「感到欣慰」，「讓本會一點一滴建立的聲譽得以維護」。



匡智會希望事情告一段落，讓學生校園生活重回正軌，相信事件結束後，能夠讓其他教職員繼續安心工作。匡智會亦希望經此事件後，能繼續與業界及家長們等各持份者並肩努力，讓大眾更認識嚴重智障人士的需要及特性、理解照顧他們所遇到的挑戰及家長承受的壓力，秉承匡智會的信念及使命。