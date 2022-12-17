東涌車禍｜險死清潔女工留醫　悲痛憶述：轉個臉兩秒，同事唔見晒

東涌裕東路昨日（16日）2死10傷車禍，食環署外判清潔公司的兩名司機慘死，4名清潔工及6名巴士乘客受傷。其中一名受傷清潔女工「華姐」目前仍在瑪嘉烈醫院留醫，她傷勢不嚴重，但心頭那份痛不能言諭，傷心地憶述事發時「轉個臉兩秒，同事唔見晒」。



受傷清潔女工「華姐」目前仍在瑪嘉烈醫院留醫，她傷心地憶述事發時「轉個臉兩秒，同事唔見晒」。

肇事耀發環境服務有限公司派出6名員工到裕東路清理路面，兩名慘死司機分別是的密斗貨車司機「林哥」林桂（65歲）及客貨車司機「勇哥」賴志勇（52歲），華姐盛讚二人說：「林哥份人好好，無脾氣， 唔會大聲講嘢，係一個好開心嘅人；勇哥又係，佢係我哋阿頭，好早返工，朝朝返到嚟簽名嗰陣，就同我哋打招呼。」念及兩人因飛來橫禍喪命，華姐哽咽道「好慘呀！」。

華姐與重傷的女工花姐都是入職一個多月，林哥和勇哥對她們相當照顧，經常落手落腳一齊除草，「佢哋做足一百分」。想起好同事、好上司猝然離世，華姐終於忍不住掉下淚來。

華姐指車禍現場一段裕東路，「隔一日做一次， 除雜草掃垃圾」，來回行車線輪流做，一般而言工作一至兩小時便到下一個工地。她強調公司安全功夫十足，有箭嘴指示牌和雪糕筒。事發時他們工作了大約40分鐘，各人休息飲水及換去汗衫，泊好兩部車，「諗住有架車保護，諗住嗰個位安全，點知就咁…」。

車禍共有10人受傷，分別送到北大嶼山醫院和瑪嘉烈醫院。

華姐的傷勢不算嚴重，只有膝蓋擦傷，但因為經歷巨變，心情仍然激盪，久久未能平復，昨晚要靠安眠藥入睡，「依家全身無力，企唔起身」。

密斗貨車司機慘死輪下。

華姐憶述事發一刻稱，6人中有兩人返回密斗貨車休息和換衫，華姐、花姐、林哥和勇哥在路邊飲水閒聊。其間華姐趁空檔打算磨利鐮刀，勇哥把刀遞上，她便轉過身去磨刀，當時她背對3人，突然聽到嘭聲巨響，「我都唔知咩事，唔知呀。眼前一黑，再睜開眼﹐客貨車又唔見，剩係見到巴士車尾，我成身都係玻璃碎，這才意識到撞車」。她說幸好當時自己扶住路邊欄杆，否則被撞擊產生的拉力扯出去，後果不堪設想。

華姐即時報警，但一時間也說不出地點，現場又沒有燈柱，最後見到附近水渠有編號，「都唔知趴過去定躝過去」，終於提供到編號才掛線。

華姐坦言好傷心，今日凌晨4時驚醒，不停哭，「轉個面兩秒，到有知覺，同事唔見晒…」現時花姐留醫深切治療部，未知具體情況。華姐育有兩子，分別17歲和19歲，仍在求學，丈夫收入不高， 她說車禍後公司有人接觸她，「我有兩個同事走咗，希望幫咗佢哋屋企先」。

事發於昨日上午9時18分，一輛載客龍運巴士在裕東路疑收掣不及，猛撼停泊路旁一輛清潔公司密斗貨車，再將它推前撞客貨車，站在客貨車前方的多名清潔工人和兩名司機，如打保齡球般被撞低，結果造成2死10傷。龍運巴士司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。