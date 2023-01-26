坪洲開槍案｜中槍43歲菲漢被控襲警罪 周五提堂
撰文：凌逸德
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坪洲周二（24日）發生開槍案，一名43歲菲裔漢涉襲警，被警員連開3槍打中其腰及手部，被送往東區醫院搶救，現時情況穩定。警方昨日以涉嫌「襲警」將他拘捕，並於今日控以其一項襲警罪，案件將於明日（27日）上午在東區裁判法院提堂。另一名33歲被捕外籍男子已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。
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警方早前交代案情指，周二晚上約10時許，警方接報坪洲永安街一單位有噪音滋擾，人員到場調查期間，一名菲籍男子突然情緒激動，疑用手襲擊一名男警並將他從樓梯推跌，再追趕男警企圖再次施襲，男警在生命受到嚴重威脅並發出口頭警告不果後，向該名菲漢開了3槍。菲漢手及腹部受槍傷，清醒由直升機送往東區醫院治理。
另外一名33歲外籍男子在案發時涉嫌妨礙及用手襲擊另一名警務人員，涉嫌襲警及阻礙警務人員執行職務被捕。事件中兩名男警務人員受輕傷，清醒由直升機送往律敦治醫院治理。
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坪洲開槍案事件詳情?
在1月24日晚上10時許，警員在上門處理案件期間被襲，事件詳細過程請看。而警方遇襲期間開三槍，菲籍漢全中三槍送院。
坪洲開槍案事件後坪洲居民的反應?
有居民直言「好驚呀」，而事後機動部隊抵達坪洲地氈式搜尋彈頭，而2名涉事警員就需要...詳情請看。翻查資料，除了2019年反修例運動期間多宗警員開槍案件外，自2007年至今一般情況下，連計昨晚一宗，最少發生19宗警員開槍制服疑犯案件，詳情請看多年警員開槍事件詳情。