蔡天鳳碎屍案｜Abby照顧前夫家生活　有人疑欲奪億元家產謀財害命

名媛蔡天鳳Abby Choi遇害，遭碎屍烹屍藏於大埔龍尾村村屋雪櫃，警方拘捕其前夫父母及胞兄，懷疑與案有關。消息指，Abby身家豐厚，除了是兩間公司董事外，亦持有多個物業，保守估計家產可能有1億元，單是她持有荔枝角曼克頓山一個高層單位，現時已市值約4500萬元。

據悉，Abby與前夫育有一對子女，分別8歲及10歲，雖然兩人婚姻破裂，但蔡女仍相當照顧前夫一家，據指她負責了一家人的生活，亦聘用前夫胞兄做私人司機。詎料，有人懷疑見財起意，竟謀財害命。最終Abby遇害，藏屍在前夫父親所租用的龍尾村村屋，更被碎屍身首異處，部分殘肢被烹煮及存於雪櫃，而頭顱下落不明。消息指，行兇者為前夫、前夫父兄，而母親對事件亦知情，目前前夫在逃。



一張閉路電視截圖可見，一名相信是男疑犯的男子手持一個膠箱。

消息指，名媛蔡天鳳Abby Choi與前夫育有兩子女，她離婚後於2016年與譚仔米線「太子爺」結婚。她於本月21日準備前往大埔科學園接與前夫所生的女兒，並在加多利山住所樓下登上前夫胞兄的車輛，惟最終她未有前往科學園，而是被帶至大埔龍尾村，其後遇害。《香港01》取得蔡女登車前的閉路電視片段截圖，可見她身穿白色上衣及長褲，挽着手袋及紙袋。

由於蔡女下落不明，家人其後報案，案件隨即轉交西九龍總區重案組接手跟進，警方認為案件有可疑，相信她經已遇害，循謀殺方向調查。消息稱，警方昨日（23日）已拘捕死者姓鄺前夫胞兄及父母，惟當時蔡女去向仍未明。至今日（24日）下午，探員於大埔龍尾村一單位發現蔡天鳳屍首，惟屍身並不完整，相信遭人碎屍及烹煮殘肢，部分存放在雪櫃內，而頭部則不知所終。

大埔龍尾村的現場所見，警方封鎖一間村屋地下單位及停泊在屋外的一輛白色中港車牌七人車調查，據知該車並非用於接載蔡女，但相信與案有關。《香港01》亦取得另一張懷疑拍下男疑犯的截圖，可見一名健碩男子手持大膠箱，走近一輛車尾門打開的白色七人車。至晚上，陸續有多名身穿保護衣的鑑證人員進入單位調查，及後警方亦檢走一輛手拉車。

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阿Bob當年曾於婚宴翌日在社交網站發文及分享與一對新人的合照。（Instagram圖片）