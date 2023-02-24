蔡天鳳碎屍案｜街坊疑目擊Abby隨數人入屋　其後聞對話及撞擊聲

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遇害，遭碎屍烹屍藏於大埔龍尾村村屋雪櫃，有龍尾村街坊疑目擊Abby的最後身影。居於涉案村屋單位附近的街坊Ocean表示，他周二（21日）晚上約10時許下班回家時，目擊相信是Abby的白衣女子跟隨數人入屋；Ocean其後外出，至周三（22日）凌晨回家時，再聽到涉案單位傳出撞擊聲及男女對話聲，其間更曾有女子高聲說話。



龍尾村村民Ocean疑目擊遇害名媛蔡天鳳Abby Choi的最後身影，他今晚（24日）受訪憶述當時的經過。（梁偉權攝）

Ocean今晚（24日）受訪時表示，他周二晚上約10時許下班回家時，途經涉案單位，在約20米距離外看見一名白衣女子跟隨3至4人，從一輛七人車下車並步行進入涉案單位。當時他只見到女子的側面，至今日得悉發生碎屍案，感覺案中女事主「面善」，才想起自己日前可能見過她。

Ocean憶述當晚回家後，到附近沙灘與朋友聊天，至翌日凌晨零時許回家，當時他聽到涉案單位傳出有如撞到窗邊或有物品墮地的撞擊聲，聲音間中傳出，每次約10多秒至30多秒，整體維持約10分鐘。他稱除撞擊聲外，亦曾聽到單位有女子與男子對話的聲音，「𠵱𠵱吟吟」咁，聽不清內容，但期間曾有女子高聲說話，其後再有男聲回應。

附近村屋住戶張先生則說，每間村屋均有指定車位，涉案位於地下的單位已空置數月，他大約在本周才開始留意到屋前的中港車，估計住戶亦是於相若時間搬入。龍尾村前村長陳先生的住所對正涉案單位，其閉路電視拍得涉案單位外的中港牌七人車，於周二（21日）下午3時許曾離開現場。據悉片段已交予警方調查。另一名街坊蘇太較早時受訪指出，日前曾聽聞涉案村屋附近有嘈吵聲及女人叫聲，包括有人高呼「嚟啦！」，持續近一小時。

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消息指，蔡天鳳於本月21日被報失，失蹤前正準備前往大埔接與前夫所生的女兒，惟及後下落不明，案件隨即轉交西九龍總區重案組接手跟進，認為案件有可疑，相信蔡天鳳經已遇害，循謀殺方向調查。至今日下午，探員於大埔龍尾村一單位發現蔡天鳳屍首，惟屍身並不完整，相信遭人碎屍。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫及大批探員今日在龍尾村調查，封鎖一座3層高村屋，以及村屋前方一輛掛有中港牌的白色七人車。消息指，警方拘捕死者前夫的家人等2男1女。

警方本周三（22日）曾發布尋找失蹤人口蔡天鳳的資訊，指28歲中國籍女子蔡天鳳於21日失蹤，她當日中午2點15分最後露面後不知所蹤，當時有攜帶身份證、現金及手提電話。

警方於2月22日發布失蹤人口蔡天鳳資料，呼籲市民提供資料。（警方網頁）