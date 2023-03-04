尖沙咀四級火｜地盤今早再有煙冒出　消防升起雲梯檢查

尖沙咀中間道11號海員之家重建地盤周四（2日）發生四級火警，至昨（3日）晨8時半被救熄。今日（4日）上午9時11分，地盤內再次有煙冒出，消防為免死灰復燃，接報到場即升起雲梯尋找有煙位置，37分鐘後將煙撲熄，停止動員。



由於大廈棚架搖搖欲墜，路面尚待清理，運輸署宣布，受火警影響，目前中間道介乎彌敦道與梳士巴利道之間的全線，以及梳士巴利道往紅磡方向近中間道的第1線，仍然封閉。車輛亦禁止由彌敦道（往梳士巴利道方向）左轉入麼地道，上址交通繁忙。



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地盤於周四（2日）晚上11時許發生火警，至星期五（3日）凌晨被升為四級火警，焚燒逾9小時，至周五（3日）早上8時30分才被大致救熄。消防處稱，由於大廈未有正式的消防設施，火乘風勢，而且大廈內有大量建築材料，增加灌救困難，正調查起火原因，大廈結構安全亦有待確定。

▼尖沙咀海員之家重建地盤火場▼

