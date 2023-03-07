蔡天鳳案｜消息﹕前夫女友人涉協助罪犯內地落網　將移交香港警方

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，警方先後拘捕6人，其中前夫一家四口及一名遊艇公司職員已被落案起訴。消息指，再有一名女子涉嫌協助罪犯，近日被內地執法人員截獲，今日（7日）將被遣返香港及移交香港警方。疑犯會先被押往天水圍警署，稍後再轉交西九龍總區重案組人員接手。據悉，疑犯為前夫鄺港智的女性友人。



蔡天鳳碎屍案被告及被捕人士：

1.前家翁鄺球：被控謀殺罪，將於5月8日再提訊

2.前大伯鄺港傑：被控謀殺罪，將於5月8日再提訊

3.前夫鄺港智：被控謀殺罪，將於5月8日再提訊

4.前家姑李瑞香：被控妨礙司法公正罪，將於5月8日再提訊

5.前家翁情婦伍姓女子：涉嫌協助罪犯，獲准保釋候查

6.遊艇公司職員林舜：被控協助罪犯，獲准保釋候訊



▼警方於3月2日拘捕一名41歲男子，涉嫌協助罪犯循水路潛逃▼



▼警方於2月26日拘一名47歲女子，為死者前家翁情婦▼



▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼

