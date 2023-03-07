蔡天鳳案｜被捕前夫女友人身份曝光　被稱ig女神　常與娛圈人合照

28歲蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，被捕人數增至7人。消息指，再有一名女子涉嫌協助罪犯，近日被內地執法人員截獲，今日（7日）被遣返香港及移交香港警方拘捕。據悉，疑犯為前夫鄺港智的女性友人，其身份曝光，為一名KOL，生活頗為富貴，居住在香港九龍站高尚住宅天壐。

消息指，被捕女子姓潘，涉嫌為被告介紹遊艇公司負責人。消息指，她活躍於社交平台，曾被網民稱為「IG女神」，其Instagram帳戶有逾3萬名粉絲。翻查她過往的發文，可見她與不少娛樂圈中人認識，她曾與古天樂、關楚耀、張振朗等人合照。



蔡天鳳碎屍案被告及被捕人士：

1.前家翁鄺球：被控謀殺罪，將於5月8日再提訊

2.前大伯鄺港傑：被控謀殺罪，將於5月8日再提訊

3.前夫鄺港智：被控謀殺罪，將於5月8日再提訊

4.前家姑李瑞香：被控妨礙司法公正罪，將於5月8日再提訊

5.前家翁情婦伍姓女子：涉嫌協助罪犯，獲准保釋候查

6.遊艇公司職員林舜：被控協助罪犯，獲准保釋候訊



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▼3月7日下午12時許，內地落網女疑犯被押回天水圍警署▼



女疑犯被警方押離天水圍警署。（翁鈺輝攝）

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▼警方於3月2日拘捕一名41歲男子，涉嫌協助罪犯循水路潛逃▼



▼警方於2月26日拘一名47歲女子，為死者前家翁情婦▼



▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼

