蔡天鳳案｜29歲女KOL涉搭路協助被告潛逃　被警押返天璽搜屋

28歲蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，被捕人數增至7人。29歲姓潘女子涉嫌協助罪犯，近日被內地執法人員截獲，今日（7日）被遣返香港及移交警方拘捕。據悉，潘女為前夫鄺港智的女性友人。她涉嫌為被告介紹遊艇公司負責人。

傍晚5時許，被捕女子被蒙上頭套，雙手反鎖上手扣，由探員押返往九龍站天璽的住宅，欲在住宅平台下車，惟被屋苑保安攔截，最終改由從私人停車場下車，上樓協助搜屋蒐集證據，逗留約半小時後離開。

翻查潘女社交平台，她為一名KOL，其Instagram帳戶有逾3萬名粉絲。翻查她過往的帖文，可見她與不少娛樂圈中人關係密切，她曾與古天樂、關楚耀、張振朗等人合照。



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▼3月7日下午12時許，內地落網女疑犯被押回天水圍警署▼



女疑犯被警方押離天水圍警署。（翁鈺輝攝）

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▼警方於3月2日拘捕一名41歲男子，涉嫌協助罪犯循水路潛逃▼



▼警方於2月26日拘一名47歲女子，為死者前家翁情婦▼



▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼

