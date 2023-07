西貢鯨魚｜Ian貼《吃鯨魚的人》 原唱麥浚龍悼：不會是最後一次

自從有人發現西貢有布氏鯨出沒後,大批市民乘坐觀鯨船靠近鯨魚「打卡」,從市民上周提供的照片所見,鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕,安全受威脅。儘管連日來有許多人都呼籲要給鯨魚空間,但仍無法阻止不幸發生,今早(31日)有鯨屍在牛尾洲海面飄浮,船家影到鯨魚翻肚,更疑似有內臟溢出,根據報道指,警方和漁護署初步相信該鯨屍為西貢布氏鯨,消息令人心痛。

今早(31日),西貢海面有鯨魚翻肚飄浮。(讀者提供照片)

不少藝人、網民除了轉貼有關報道譴責和悼念外,亦有很多人轉貼了麥浚龍(Juno)主唱、黃偉文填詞的《吃鯨魚的人》,因部分歌詞相當應景。節錄如下:

縱使罕有得 如近乎絕種 的某種遠親

你的眼中 我不過某種 海錯與山珍

隨時能屠殺 若不必講究良心



無奈 你是人 你是人 你是凡人

你就是 吃掉鯨魚的人



Ian雖然都唱過同鯨魚有關的《鯨落》,但他選擇透過《吃鯨魚的人》為鯨魚發聲。(Instagram:iancychan)

MIRROR的陳卓賢(Ian)都在IG Story貼了這首歌,而由於大量歌迷標註了Juno,他本人亦有轉貼,並表達自己的看法,包括:「sad truth, this won't be the last time.」、「悲」、「喜歡損人不利己的,不是首次,亦不會是最後一次。短視與無知,這個組合多匹配。」

很多人藉Juno的歌曲表達對鯨魚的心痛。(資料圖片/梁碧玲攝)

雖然Ian分享了Juno的歌,但其實他自己也有一首關於鯨魚的歌——《鯨落》,部分歌詞意境哀傷。

讓我 水作棺殮 化身甜點

能化做養份也應該 無須要為此感概



沉沒在大海怎配有權被愛

命運若一早記載緣份不再

擁有沒有 不必追究

回報是見著那些笑口



鯨落入大海只有冷仍綻放寂靜在暗淵漸降

海魚即管吃喝 遺愛後葬於海溝這軀殻