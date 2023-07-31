西貢鯨魚｜Ian貼《吃鯨魚的人》 原唱麥浚龍悼：不會是最後一次

自從有人發現西貢有布氏鯨出沒後，大批市民乘坐觀鯨船靠近鯨魚「打卡」，從市民上周提供的照片所見，鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕，安全受威脅。儘管連日來有許多人都呼籲要給鯨魚空間，但仍無法阻止不幸發生，今早（31日）有鯨屍在牛尾洲海面飄浮，船家影到鯨魚翻肚，更疑似有內臟溢出，根據報道指，警方和漁護署初步相信該鯨屍為西貢布氏鯨，消息令人心痛。

今早（31日），西貢海面有鯨魚翻肚飄浮。（讀者提供照片）

不少藝人、網民除了轉貼有關報道譴責和悼念外，亦有很多人轉貼了麥浚龍（Juno）主唱、黃偉文填詞的《吃鯨魚的人》，因部分歌詞相當應景。節錄如下：

縱使罕有得 如近乎絕種 的某種遠親

你的眼中 我不過某種 海錯與山珍

隨時能屠殺 若不必講究良心



無奈 你是人 你是人 你是凡人

你就是 吃掉鯨魚的人



Ian雖然都唱過同鯨魚有關的《鯨落》，但他選擇透過《吃鯨魚的人》為鯨魚發聲。（Instagram：iancychan）

MIRROR的陳卓賢（Ian）都在IG Story貼了這首歌，而由於大量歌迷標註了Juno，他本人亦有轉貼，並表達自己的看法，包括：「sad truth, this won't be the last time.」、「悲」、「喜歡損人不利己的，不是首次，亦不會是最後一次。短視與無知，這個組合多匹配。」

很多人藉Juno的歌曲表達對鯨魚的心痛。（資料圖片／梁碧玲攝）

雖然Ian分享了Juno的歌，但其實他自己也有一首關於鯨魚的歌——《鯨落》，部分歌詞意境哀傷。

讓我 水作棺殮 化身甜點

能化做養份也應該 無須要為此感概



沉沒在大海怎配有權被愛

命運若一早記載緣份不再

擁有沒有 不必追究

回報是見著那些笑口



鯨落入大海只有冷仍綻放寂靜在暗淵漸降

海魚即管吃喝 遺愛後葬於海溝這軀殻

