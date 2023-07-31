西貢鯨魚｜Ian貼《吃鯨魚的人》 原唱麥浚龍悼：不會是最後一次
撰文：鄧穎琪
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自從有人發現西貢有布氏鯨出沒後，大批市民乘坐觀鯨船靠近鯨魚「打卡」，從市民上周提供的照片所見，鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕，安全受威脅。儘管連日來有許多人都呼籲要給鯨魚空間，但仍無法阻止不幸發生，今早（31日）有鯨屍在牛尾洲海面飄浮，船家影到鯨魚翻肚，更疑似有內臟溢出，根據報道指，警方和漁護署初步相信該鯨屍為西貢布氏鯨，消息令人心痛。
不少藝人、網民除了轉貼有關報道譴責和悼念外，亦有很多人轉貼了麥浚龍（Juno）主唱、黃偉文填詞的《吃鯨魚的人》，因部分歌詞相當應景。節錄如下：
縱使罕有得 如近乎絕種 的某種遠親
你的眼中 我不過某種 海錯與山珍
隨時能屠殺 若不必講究良心
無奈 你是人 你是人 你是凡人
你就是 吃掉鯨魚的人
MIRROR的陳卓賢（Ian）都在IG Story貼了這首歌，而由於大量歌迷標註了Juno，他本人亦有轉貼，並表達自己的看法，包括：「sad truth, this won't be the last time.」、「悲」、「喜歡損人不利己的，不是首次，亦不會是最後一次。短視與無知，這個組合多匹配。」
雖然Ian分享了Juno的歌，但其實他自己也有一首關於鯨魚的歌——《鯨落》，部分歌詞意境哀傷。
讓我 水作棺殮 化身甜點
能化做養份也應該 無須要為此感概
沉沒在大海怎配有權被愛
命運若一早記載緣份不再
擁有沒有 不必追究
回報是見著那些笑口
鯨落入大海只有冷仍綻放寂靜在暗淵漸降
海魚即管吃喝 遺愛後葬於海溝這軀殻